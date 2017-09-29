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Больше не доступен

Philips Avent AirflexДетская бутылочка серии Classic

SCF643/17

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Здоровое активное кормление
Бутылочки для кормления Philips Avent Airflex оснащены уникальной соской Avent Airflex, которая обеспечивает здоровое активное питание и учитывает естественный ритм кормления малыша. Соска Airflex облегчает переход ребенка с грудного кормления на кормление из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Клинически доказано снижение риска возникновения колик

Здоровое активное кормление

  • 1 бутылочка

  • 260 мл

  • Соска с медленным потоком

  • 1 мес.+

Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Встроенный клапан

Встроенный клапан

В бутылочке для кормления Avent Airflex используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме грудного вскармливания.

Клинически доказано снижение риска возникновения колик

Клинически доказано снижение риска возникновения колик

Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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29/09/2017

Україна

Україна

Практичная, удобная, легко моется

Приобрела бутылочку Avent, когда моему сыну исполнился месяц. Все мои подружки только ее и посоветовали. Очень удобно, что имеется разделение по мл, не надо отмерять стаканчиком. Удобно моется в посудомоечной машине. Пустышка хорошая с маленькими дырочками (количество дырочек зависит от возраста ребенка). Очень удобно ставить бутылочку в подогреватель и разогревать смесь. Когда ребенок подрос, то уже бутылочку начал держать самостоятельно,которую удобно держать в руках. Каждые три месяца меняю пустышку в ней, которую продают в любом большом магазине. Так что рекомендую эту бутылочку, не пожалеете. Качество соответствует продукту. Сделано в Великобритании.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Airflex SCF643/17 Детская бутылочка серии Classic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Airflex SCF643/17 Детская бутылочка серии Classic

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 