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Больше не доступен
1 бутылочка
260 мл
Соска с медленным потоком
1 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
В бутылочке для кормления Avent Airflex используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме грудного вскармливания.
Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
tetiannas
29/09/2017
Україна
Практичная, удобная, легко моется
Приобрела бутылочку Avent, когда моему сыну исполнился месяц. Все мои подружки только ее и посоветовали. Очень удобно, что имеется разделение по мл, не надо отмерять стаканчиком. Удобно моется в посудомоечной машине. Пустышка хорошая с маленькими дырочками (количество дырочек зависит от возраста ребенка). Очень удобно ставить бутылочку в подогреватель и разогревать смесь. Когда ребенок подрос, то уже бутылочку начал держать самостоятельно,которую удобно держать в руках. Каждые три месяца меняю пустышку в ней, которую продают в любом большом магазине. Так что рекомендую эту бутылочку, не пожалеете. Качество соответствует продукту. Сделано в Великобритании.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Airflex SCF643/17 Детская бутылочка серии Classic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Airflex SCF643/17 Детская бутылочка серии Classic
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.