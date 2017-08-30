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Больше не доступен
2 шт.
Для новорожденных
0 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
VikS
30/08/2017
Україна
Помогает сохранить ГВ - не вызывает отказ от груди
Стеклянную бутылочку серии Philips Avent Naturals пр обрела сразу же после покупки молокоотсоса этой же серии. Вернее купила сразу две. Причина проста - стекло проще стерилизовать (стерилизатора нет, а кипятятся они отлично). Пластиковая бутылочка этой же серии шла в комплекте с молокоотсосом. Сравнительно но могу сказать, что на стеклянных шкала не стирается. Да и выглядят они как-то стильнее с серым шрифтом. Широкое горлышко в разы упрощает уход за бутылочкой. Прекрасно переносят процесс заморозки. Соска действительно повторяет изгибы женского соска и ребёнок от груди не отказывался. Таким образом получилось продлить ГВ на 6 месяцев. К слову, мы обошлось до полугода одной этой. Соску 3+ не покупала. Но у нас было не ИВ, а докорм сцеженным молоком.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF651/27 Соска серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF651/27 Соска серии Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011