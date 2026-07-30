Легкое совмещение с грудным вскармливанием

Новая форма соски обеспечивает более естественное кормление из бутылочки для малыша и для вас. Соска с инновационной лепестковой конструкцией, повторяющей форму груди, позволяет легко комбинировать кормление грудью и кормление из бутылочки.