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  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
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  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
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  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventСоска серии Natural

SCF652/27

Легкое совмещение с грудным вскармливанием
Новая форма соски обеспечивает более естественное кормление из бутылочки для малыша и для вас. Соска с инновационной лепестковой конструкцией, повторяющей форму груди, позволяет легко комбинировать кормление грудью и кормление из бутылочки.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Соска Avent с уникальными лепестками в основании

Легкое совмещение с грудным вскармливанием

  • 2 шт.

  • Медленный поток

  • 1 мес.+

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011