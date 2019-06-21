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Больше не доступен
SCF653/27
2 шт.
Средний поток
3 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
3.0
из 5
2
Отзывы
Elisa
21/06/2019
Україна
Вдала серія
Дуже вдала серія - natural. Соска близька за формою, до жіночої груді, що дозволяє поєднувати грудне та штучне годування. Раджу!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF655/27 Соска серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF655/27 Соска серии Natural
Tanyakorzh32
15/02/2018
Україна
Жахлива соска
Маю двох діток і завжди користувалася продукцією avent. Коли з'явився другий малюк, то навіть сумніву не виникло, яку пляшечку придбати, адже мама з досвідом) Придбала соску до пляшечки 3 і розчарувалася: клапани для повітря виконують зовсім не ту функцію, на яку сподівалася. Який вид харчування не використовувала, усе було на дитині, суміш, кашки виливаються через клапани, в результаті - брудні речі, дискомфорт мамі та малюку. Ціна не з дешевих, та, в результаті, розчарування!!!! Більше авент не рекомендую, шкода, що така колись хороша продукція, на превеликий жаль, не відповідає якості. Про ціну я взагалі мовчу (((((( розчарована
Этот отзыв про SCF653/27 Соска Natural
Этот отзыв про SCF653/27 Соска Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011