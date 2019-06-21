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Все серии

  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventСоска серии Natural

SCF655/27

3
| (2) Отзывы
Легкое совмещение с грудным вскармливанием
Соска Philips Avent серии Natural с переменным потоком позволяет контролировать скорость потока, просто поворачивая бутылочку. Соска повторяет форму груди и имеет уникальные лепестки для естественного захвата. Позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Легкое совмещение с грудным вскармливанием

  • 2 шт.

  • Переменный поток

  • 3 мес.+

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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3.0

из 5

2

Отзывы

4
3
2

21/06/2019

Україна

Україна

Вдала серія

Дуже вдала серія - natural. Соска близька за формою, до жіночої груді, що дозволяє поєднувати грудне та штучне годування. Раджу!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF655/27 Соска серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF655/27 Соска серии Natural

15/02/2018

Україна

Україна

Жахлива соска

Маю двох діток і завжди користувалася продукцією avent. Коли з'явився другий малюк, то навіть сумніву не виникло, яку пляшечку придбати, адже мама з досвідом) Придбала соску до пляшечки 3 і розчарувалася: клапани для повітря виконують зовсім не ту функцію, на яку сподівалася. Який вид харчування не використовувала, усе було на дитині, суміш, кашки виливаються через клапани, в результаті - брудні речі, дискомфорт мамі та малюку. Ціна не з дешевих, та, в результаті, розчарування!!!! Більше авент не рекомендую, шкода, що така колись хороша продукція, на превеликий жаль, не відповідає якості. Про ціну я взагалі мовчу (((((( розчарована

Этот отзыв про SCF653/27 Соска Natural

Этот отзыв про SCF653/27 Соска Natural

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011