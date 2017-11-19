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Больше не доступен
2 шт.
Для густых напитков
6 мес.+
Соска изготовлена из силикона, не содержащего бисфенол-А (соответствует Директиве ЕС 2011/8/ЕС)
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
Рекомендуется использовать соски серии Natural только с бутылочками для кормления Natural.
4.3
из 5
9
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
julyaha0609
19/11/2017
Україна
Качественная соска
Ребенку очень нравится, советую. Уже пользуюсь 3 месяца.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural
Nadiia
18/09/2017
Україна
Очень качественная сменная соска
Качественная соска с антиколиковой системой,имеет форму груди.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural
VikS
30/08/2017
Україна
Очень удобная и качественная
Очень удобная соска. Очередная - с увеличенным потоком. Ребёнок привык к ней. Нет запаха силикона, не мутнеет и не выцветает от кипячения.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011