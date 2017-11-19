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  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventСоска серии Natural

SCF656/27

4.3
| (9) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт
Легкое совмещение с грудным вскармливанием
Соска для густых жидкостей Philips Avent отлично походит для жидкостей густой консистенции, например каш и супов. Соска, повторяющая форму груди и оснащенная уникальными лепестками для естественного захвата, позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Легкое совмещение с грудным вскармливанием

  • 2 шт.

  • Для густых напитков

  • 6 мес.+

Соска не содержит бисфенол-А

Соска не содержит бисфенол-А

Соска изготовлена из силикона, не содержащего бисфенол-А (соответствует Директиве ЕС 2011/8/ЕС)

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

Совместимость с бутылочкой для кормления Philips Avent серии Natural

Рекомендуется использовать соски серии Natural только с бутылочками для кормления Natural.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.3

из 5

9

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

4
2

19/11/2017

Україна

Україна

Качественная соска

Ребенку очень нравится, советую. Уже пользуюсь 3 месяца.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural

18/09/2017

Україна

Україна

Очень качественная сменная соска

Качественная соска с антиколиковой системой,имеет форму груди.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural

30/08/2017

Україна

Україна

Очень удобная и качественная

Очень удобная соска. Очередная - с увеличенным потоком. Ребёнок привык к ней. Нет запаха силикона, не мутнеет и не выцветает от кипячения.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF656/27 Соска серии Natural

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011