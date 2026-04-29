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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Бутылочка Anti-colic
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
Все (7)
Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса?
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?
С какими смесями можно использовать соску с переменным потоком?
Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?
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