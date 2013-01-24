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Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата
Благодаря соске Philips Avent серии Essential кормление из бутылочки станет значительно проще и для вас, и для вашего малыша. Ребра жесткости упрощают захват соски. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата
Благодаря соске Philips Avent серии Essential кормление из бутылочки станет значительно проще и для вас, и для вашего малыша. Ребра жесткости упрощают захват соски. Узнать обо всех преимуществах
Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата
Благодаря соске Philips Avent серии Essential кормление из бутылочки станет значительно проще и для вас, и для вашего малыша. Ребра жесткости упрощают захват соски. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата
Благодаря соске Philips Avent серии Essential кормление из бутылочки станет значительно проще и для вас, и для вашего малыша. Ребра жесткости упрощают захват соски. Узнать обо всех преимуществах
Соска
Цена магазина Philips
Итого:
Мягкий материал и ребра жесткости соски помогают малышу легко захватить соску, обеспечивая спокойное и комфортное кормление.
Антиколиковый клапан пропускает воздух в бутылочку, а не в животик малыша.
Бутылочка не протекает во время кормления, а уплотнительный колпачок закрывает соску, обеспечивая надежное хранение и защиту от протекания во время путешествий.
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