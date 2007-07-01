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    • Простое и точное измерение температуры Простое и точное измерение температуры Простое и точное измерение температуры
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      Набор детских цифровых термометров

      SCH530/10

      Простое и точное измерение температуры

      Соска с цифровым термометром позволяет просто и точно измерить температуру

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Набор детских цифровых термометров

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      Набор детских цифровых термометров
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      Набор детских цифровых термометров

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      Простое и точное измерение температуры

      Позволяет кипятить или стерилизовать, не боясь повредить электронные устройства

      Отсоединение соски от электронного устройства, чувствительного к температуре, позволяет безопасно стерилизовать или кипятить ту часть соски, с которой соприкасается ваш малыш.

      Нагубник с отверстиями для предотвращения раздражения кожи

      Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха за соской, что предотвращает раздражение чувствительной кожи вашего малыша

      В комплект входит соска-пустышка для новорожденного

      Регулярно давайте пустышку ребенку, чтобы он к ней привык.

      Предназначена специально для новорожденных

      Силиконовая соска особой формы идеально подходит для вашего малыша и не препятствует естественному развитию неба. Вы можете быть уверены в том, что ребенку она понравится.

      Соску можно стерилизовать и кипятить

      Благодаря особому материалу соски можно безопасно стерилизовать ее в микроволновой печи или электрическом стерилизаторе, или прокипятить ее без боязни повреждений.

      • Удобство

        Автоматическое отключение
        Да
        Гибкий кончик
        Да
        Для новорожденных
        Да
        Четкое отображение результатов
        Да
        Индикатор заряда батареи
        Да

      • Аксессуары

        Руководство пользователя
        Да
        Элемент питания
        Да

      • Мощность

        Время работы от батарей
        >100 часов  часов
        Тип элемента питания
        LR41
        Количество батарей
        1 шт. на термометр

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        32-44  °C
        Погрешность
        35-38 +/- 0,1  °C

      • Страна происхождения

        Сделано в Китае.
        Да

      Badge-D2C

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