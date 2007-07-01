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SCH530/10
Простое и точное измерение температуры
Соска с цифровым термометром позволяет просто и точно измерить температуру
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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Отсоединение соски от электронного устройства, чувствительного к температуре, позволяет безопасно стерилизовать или кипятить ту часть соски, с которой соприкасается ваш малыш.
Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха за соской, что предотвращает раздражение чувствительной кожи вашего малыша
Регулярно давайте пустышку ребенку, чтобы он к ней привык.
Силиконовая соска особой формы идеально подходит для вашего малыша и не препятствует естественному развитию неба. Вы можете быть уверены в том, что ребенку она понравится.
Благодаря особому материалу соски можно безопасно стерилизовать ее в микроволновой печи или электрическом стерилизаторе, или прокипятить ее без боязни повреждений.
Удобство
Аксессуары
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Технические характеристики
Страна происхождения
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