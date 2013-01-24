Простое и надежное измерение температуры
Цифровой термометр с соской для быстрого и точного измерения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое и надежное измерение температуры
Цифровой термометр с соской для быстрого и точного измерения.
Простое и надежное измерение температуры
Цифровой термометр с соской для быстрого и точного измерения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое и надежное измерение температуры
Цифровой термометр с соской для быстрого и точного измерения.
Быстрый, надежный и точный цифровой термометр для измерения температуры ребенка.
Молоко и детское питание не будут ни слишком холодными, ни слишком горячими -- цифровой термометр скажет, идеальна ли температура пищи, и можно ли кормить ребенка. Больше не нужно гадать, хорошо ли подогреты бутылочки или рожки. Термометр великолепно подходит, чтобы определить, не остыла ли еда, и можно ли возобновить кормление.
Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха за соской, что предотвращает раздражение чувствительной кожи вашего малыша
Силиконовая соска особой формы идеально подходит для вашего малыша и не препятствует естественному развитию неба. Вы можете быть уверены в том, что ребенку она понравится.
Регулярно давайте пустышку ребенку, чтобы он к ней привык.
Отсоединение соски от электронного устройства, чувствительного к температуре, позволяет безопасно стерилизовать или кипятить ту часть соски, с которой соприкасается ваш малыш.
Благодаря особому материалу соски можно безопасно стерилизовать ее в микроволновой печи или электрическом стерилизаторе, или прокипятить ее без боязни повреждений.
Технические характеристики
Комфорт
Аксессуары
Питание