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Больше не доступен
Быстрый, надежный и точный цифровой термометр для измерения температуры ребенка.
Молоко и детское питание не будут ни слишком холодными, ни слишком горячими -- цифровой термометр скажет, идеальна ли температура пищи, и можно ли кормить ребенка. Больше не нужно гадать, хорошо ли подогреты бутылочки или рожки. Термометр великолепно подходит, чтобы определить, не остыла ли еда, и можно ли возобновить кормление.
Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха за соской, что предотвращает раздражение чувствительной кожи вашего малыша
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Natalion984
01/04/2019
Україна
Продукт чудовий для вимірювання температури малюка
Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.