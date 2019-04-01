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  • Простое и надежное измерение температуры
  • Простое и надежное измерение температуры
  • Простое и надежное измерение температуры
  • Простое и надежное измерение температуры

Больше не доступен

Набор детских цифровых термометров

SCH530/86

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Простое и надежное измерение температуры
Цифровой термометр с соской для быстрого и точного измерения.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Простое и надежное измерение температуры

Цифровой термометр для тела для простого и точного изменения

Быстрый, надежный и точный цифровой термометр для измерения температуры ребенка.

Быстрое и надежное измерение температуры за считанные секунды

Молоко и детское питание не будут ни слишком холодными, ни слишком горячими -- цифровой термометр скажет, идеальна ли температура пищи, и можно ли кормить ребенка. Больше не нужно гадать, хорошо ли подогреты бутылочки или рожки. Термометр великолепно подходит, чтобы определить, не остыла ли еда, и можно ли возобновить кормление.

Нагубник с отверстиями для предотвращения раздражения кожи

Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха за соской, что предотвращает раздражение чувствительной кожи вашего малыша

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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1

01/04/2019

Україна

Україна

Продукт чудовий для вимірювання температури малюка

Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 