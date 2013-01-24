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Набор детских цифровых термометров

SCH530/86
Общая оценка / 5
  • Простое и надежное измерение температуры Простое и надежное измерение температуры Простое и надежное измерение температуры
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    Набор детских цифровых термометров

    SCH530/86
    Общая оценка / 5

    Простое и надежное измерение температуры

    Цифровой термометр с соской для быстрого и точного измерения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Набор детских цифровых термометров

    Простое и надежное измерение температуры

    Цифровой термометр с соской для быстрого и точного измерения.

    Простое и надежное измерение температуры

    Цифровой термометр с соской для быстрого и точного измерения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Набор детских цифровых термометров

    Простое и надежное измерение температуры

    Цифровой термометр с соской для быстрого и точного измерения.

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      Простое и надежное измерение температуры

      Цифровой термометр для тела для простого и точного изменения

      Быстрый, надежный и точный цифровой термометр для измерения температуры ребенка.

      Быстрое и надежное измерение температуры за считанные секунды

      Молоко и детское питание не будут ни слишком холодными, ни слишком горячими -- цифровой термометр скажет, идеальна ли температура пищи, и можно ли кормить ребенка. Больше не нужно гадать, хорошо ли подогреты бутылочки или рожки. Термометр великолепно подходит, чтобы определить, не остыла ли еда, и можно ли возобновить кормление.

      Нагубник с отверстиями для предотвращения раздражения кожи

      Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха за соской, что предотвращает раздражение чувствительной кожи вашего малыша

      Предназначена специально для новорожденных

      Силиконовая соска особой формы идеально подходит для вашего малыша и не препятствует естественному развитию неба. Вы можете быть уверены в том, что ребенку она понравится.

      В комплект входит соска-пустышка для новорожденного

      Регулярно давайте пустышку ребенку, чтобы он к ней привык.

      Позволяет кипятить или стерилизовать, не боясь повредить электронные устройства

      Отсоединение соски от электронного устройства, чувствительного к температуре, позволяет безопасно стерилизовать или кипятить ту часть соски, с которой соприкасается ваш малыш.

      Соску можно стерилизовать и кипятить

      Благодаря особому материалу соски можно безопасно стерилизовать ее в микроволновой печи или электрическом стерилизаторе, или прокипятить ее без боязни повреждений.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        32-44  °C
        Точность
        36,5-39,0 C:+/-0,1 C  °C
        Время измерения
        10  с

      • Комфорт

        Автоматическое отключение
        Да
        Индикатор готовности
        Да
        Гибкий кончик
        Да
        Для новорожденных
        Да

      • Аксессуары

        Элемент питания
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        LR41
        Количество батарей
        2
        Время работы от батарей
        200  часов
        Съемный/ сменный
        Да

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