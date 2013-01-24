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    Philips Avent

    Набор детских цифровых термометров

    SCH540/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Бережное и точное измерение Бережное и точное измерение Бережное и точное измерение
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      Philips Avent Набор детских цифровых термометров

      SCH540/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Бережное и точное измерение

      Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Набор детских цифровых термометров

      Бережное и точное измерение

      Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.

      Бережное и точное измерение

      Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Набор детских цифровых термометров

      Бережное и точное измерение

      Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.

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        Набор детских цифровых термометров

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Бережное и точное измерение

        Сочетание функций цифрового термометра и термометра-пустышки

        Индикатор низкого заряда аккумулятора

        Индикатор низкого заряда аккумулятора

        В комплекте пустышка Avent Freeflow

        Для привыкания ребенка к форме.

        Выбор способа измерения, наиболее подходящего для вашего малыша

        Термометр Philips Avent поможет вам с легкостью точно измерить температуру тела малыша оральным, подмышечным или ректальным способом.

        Специально разработанный термометр-соска

        Простой переход от соски к измерению температуры.

        Технические характеристики

        • Питание

          Время работы от батарей
          &gt; 100  часов
          Сделано в Китае.
          • Термометры
          • Да
          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев
          Тип элемента питания
          LR41
          Количество батарей
          1 шт. на термометр

        • Технические характеристики

          Диапазон температур для работы
          32 - 42,9  °C

        • Аксессуары

          Инструкция по эксплуатации
          Да

        • Технические характеристики

          Погрешность
          35 - 42 +/- 0,1  °C
          Время измерения
          • 10 сек ±3 сек в воде (купание)
          • 25 сек ±10 сек перорально и ректально
          • 60 сек ±10 сек подмышечно

        • Комфорт

          Автоматическое отключение
          Да
          Произведено в Англии.
          • Пустышки
          • Да

        • Комфорт

          Гибкий кончик
          Да
          Для новорожденных
          Да
          Четкое отображение результатов
          Да
          Индикатор заряда батареи
          Да

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