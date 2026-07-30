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  • Точное измерение температуры
  • Точное измерение температуры
  • Точное измерение температуры
  • Точное измерение температуры
  • Точное измерение температуры
  • Точное измерение температуры

Больше не доступен

Philips AventТермометр для ванной и помещений

SCH550/20

Точное измерение температуры
С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips Avent удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Детский термометр не тонет в воде

Точное измерение температуры

  • Синий цветок

Точная температура в ванной и спальне

Цифровой термометр для ванной и помещений позволяет добиться идеальной температуры в ванной или детской комнате. Оптимальная для малыша температура в ванной составляет от 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C и больше слишком высока и может привести к тепловому удару! Самая комфортная для малыша комнатная температура во время сна — 18 °C.

Соответствует стандартам безопасности

Соответствует стандартам безопасности

Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

Не тонет в воде

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 