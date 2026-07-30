Точная температура в ванной и спальне

Цифровой термометр для ванной и помещений позволяет добиться идеальной температуры в ванной или детской комнате. Оптимальная для малыша температура в ванной составляет от 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C и больше слишком высока и может привести к тепловому удару! Самая комфортная для малыша комнатная температура во время сна — 18 °C.