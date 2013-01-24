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    Philips Avent

    Термометр для ванной и помещений

    SCH550/20
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Точное измерение температуры Точное измерение температуры Точное измерение температуры
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      Philips Avent Термометр для ванной и помещений

      SCH550/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Точное измерение температуры

      С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Термометр для ванной и помещений

      Точное измерение температуры

      С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах

      Точное измерение температуры

      С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Термометр для ванной и помещений

      Точное измерение температуры

      С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах

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        Термометр для ванной и помещений

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Точное измерение температуры

        Детский термометр не тонет в воде

        • Синий цветок
        Соответствует стандартам безопасности

        Соответствует стандартам безопасности

        Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

        Безопасно и забавно

        Безопасно и забавно

        Изделие безопасно и выполнено в форме игрушки для купания. Подходит для детей любого возраста.

        Точная температура в ванной и спальне

        Цифровой термометр для ванной и помещений позволяет добиться идеальной температуры в ванной или детской комнате. Оптимальная для малыша температура в ванной составляет от 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C и больше слишком высока и может привести к тепловому удару! Самая комфортная для малыша комнатная температура во время сна — 18 °C.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев
          Тип элемента питания
          LR44
          Количество батарей
          2
          Съемный/ сменный
          Да

        • Технические характеристики

          Диапазон температур для работы
          10 - 45  °C
          Совместим с
          EN 71, ASTM F963-96a Technical

        • Аксессуары

          Инструкция по эксплуатации
          Да

        • Технические характеристики

          Погрешность
          +/-1  °C

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