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Больше не доступен
SCH550/20
Синий цветок
Цифровой термометр для ванной и помещений позволяет добиться идеальной температуры в ванной или детской комнате. Оптимальная для малыша температура в ванной составляет от 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C и больше слишком высока и может привести к тепловому удару! Самая комфортная для малыша комнатная температура во время сна — 18 °C.
Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.