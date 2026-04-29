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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Антиколиковая бутылочка
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Руководство пользователя
Все (14)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Можно ли использовать антиколиковую бутылочку Philips Avent без клапана AirFree?
Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
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