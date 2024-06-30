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1 бутылочка
330 мл
Соска со средним потоком
С 3 мес.
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Наша бутылочка Anti-colic препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.
Меньше деталей и широкое горлышко обеспечивают удобство сборки, а также быструю и тщательную очистку бутылочки.
4.5
из 5
11
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Tato son
30/06/2024
Україна
Зручна
Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.
Плюсы
Якість
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Барвінок
26/06/2024
Україна
Зменшення кольок
Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Vezyn
30/05/2024
Україна
Вибір того вартий
Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!
Плюсы
Так
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.