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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

Philips AventАнтиколиковая бутылочка

SCY106/01

4.5
| (11) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Благодаря системе клапанов для предотвращения колик и соскам c ребрами жесткости наши бутылочки Anti-colic сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Разработано для беспрерывного кормления

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

  • 1 бутылочка

  • 330 мл

  • Соска со средним потоком

  • С 3 мес.

Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

Конструкция, препятствующая протеканию

Конструкция, препятствующая протеканию

Наша бутылочка Anti-colic препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.

Широкое горлышко и закругленные края для удобства мытья

Широкое горлышко и закругленные края для удобства мытья

Меньше деталей и широкое горлышко обеспечивают удобство сборки, а также быструю и тщательную очистку бутылочки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.5

из 5

11

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Зручна

Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.

Плюсы

Якість

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

26/06/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

30/05/2024

Україна

Україна

Вибір того вартий

Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!

Плюсы

Так

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.

      2. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.

      3. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.