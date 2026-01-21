Я купляла різна пляшечки але можу точно сказати що Philips Avent найкращі пляшечки серед тих які в мене були. По перши коли ви змішуєте суміш, вона не проливається і не розбризгує молоко вирізані сторони. Кришка настільки щільно прилягає до соски , що можете бути певні що ні суміш на молоко нікуди не розлетяться ) наприклад з пляшечками Nuk я завжди була вся в суміші. Вона не протікає якщо перевернути соскою вниз без кришечки. Супер дизайн, моєму малому було дуже зручно її тримати. Ми задоволені на всі 100%