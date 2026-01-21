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Больше не доступен

Philips AventNatural Response SCY900/00 Baby Bottle

SCY900/00

4.8
| (35) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
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Отзывы

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4.8

из 5

35

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

2

21/01/2026

Україна

Україна

Підкажіть чи є така пляшечка тільки з соскою одиничною???

Этот отзыв про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка

Этот отзыв про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка

12/08/2023

Україна

Україна

Чудова пляшечка для немовлят

Обрала через анатомічну форму імітуючи груди, з надією що б малюк не відмовився від грудей під час догодовування, і мої надії оправдались, зайшла на ура!!!

Плюсы

Якість та продуману соску

Минусы

Тільки за

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

11/08/2023

Україна

Україна

Класна пляшечка

Дуже класна і якісна пляшечка. Малеча серед усіх, що у нас є обирає лише цю і її розмір та форма дозволяють тримати її рученятами

Плюсы

дуже класна пляшечка, наш фаворит серед усіх, що у нас є

Минусы

немає недоліків

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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