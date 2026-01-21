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Больше не доступен
4.8
из 5
35
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Василь5315
21/01/2026
Україна
Підкажіть чи є така пляшечка тільки з соскою одиничною???
Этот отзыв про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка
Этот отзыв про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка
Gega37
12/08/2023
Україна
Чудова пляшечка для немовлят
Обрала через анатомічну форму імітуючи груди, з надією що б малюк не відмовився від грудей під час догодовування, і мої надії оправдались, зайшла на ура!!!
Плюсы
Якість та продуману соску
Минусы
Тільки за
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Crocorocco
11/08/2023
Україна
Класна пляшечка
Дуже класна і якісна пляшечка. Малеча серед усіх, що у нас є обирає лише цю і її розмір та форма дозволяють тримати її рученятами
Плюсы
дуже класна пляшечка, наш фаворит серед усіх, що у нас є
Минусы
немає недоліків
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік