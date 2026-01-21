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2 бутылочки
125 мл
Соска с медленным потоком
0-3 мес.
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
4.8
из 5
35
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Василь5315
21/01/2026
Україна
Підкажіть чи є така пляшечка тільки з соскою одиничною???
Этот отзыв про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка
Этот отзыв про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка
Gega37
12/08/2023
Україна
Чудова пляшечка для немовлят
Обрала через анатомічну форму імітуючи груди, з надією що б малюк не відмовився від грудей під час догодовування, і мої надії оправдались, зайшла на ура!!!
Плюсы
Якість та продуману соску
Минусы
Тільки за
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Crocorocco
11/08/2023
Україна
Класна пляшечка
Дуже класна і якісна пляшечка. Малеча серед усіх, що у нас є обирає лише цю і її розмір та форма дозволяють тримати її рученятами
Плюсы
дуже класна пляшечка, наш фаворит серед усіх, що у нас є
Минусы
немає недоліків
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011