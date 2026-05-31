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1 бутылочка
260 мл
Соска со средним потоком
3-6 мес.
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
4.8
из 5
32
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nell1312
31/05/2026
Україна
Проверенный покупатель
Безпечна пляшечка
Дитина не захлинається, коли п'є. Моя дитина дуже швидко п'є. Тому є така проблема. З цією пляшкою я спокійна. Також пляшка не псується від обробки паром.
Плюсы
Безпечна пляшка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Date of Use 2026-04-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Date of Use 2026-04-26
Zebra1503
02/07/2025
Україна
Чудова пляшечка! Дуже зручна у використанні, малюк самостійно тримає її в ручках. Соска м’яка, антиколікова система справді працює — після годування нема здуття чи коліків. Легко миється, нічого не протікає. Користуємося вже кілька місяців— якість на висоті. Рекомендую всім батькам!”
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
олівка
15/08/2023
Україна
пляшечка від philips
мені дуже сподобалась , ця пляшечка . вона не тече , проблем знею зовсім не має , дуже легко розбирається та миеться . дитині вона дуже сподобалась інші він навіть не хоче .
Плюсы
качество
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011