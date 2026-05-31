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Все серии

  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца

Philips Avent Natural ResponseДетская бутылочка

SCY903/66

4.8
| (32) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Поддерживает особый темп питья младенца
Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Соска, которая повторяет особенности груди

Поддерживает особый темп питья младенца

  • 1 бутылочка

  • 260 мл

  • Соска со средним потоком

  • 3-6 мес.

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

Защищает от возникновения колик и дискомфорта

Защищает от возникновения колик и дискомфорта

Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

32

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

31/05/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Безпечна пляшечка

Дитина не захлинається, коли п'є. Моя дитина дуже швидко п'є. Тому є така проблема. З цією пляшкою я спокійна. Також пляшка не псується від обробки паром.

Плюсы

Безпечна пляшка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Date of Use 2026-04-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Date of Use 2026-04-26

02/07/2025

Україна

Україна

Чудова пляшечка! Дуже зручна у використанні, малюк самостійно тримає її в ручках. Соска м’яка, антиколікова система справді працює — після годування нема здуття чи коліків. Легко миється, нічого не протікає. Користуємося вже кілька місяців— якість на висоті. Рекомендую всім батькам!”

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

15/08/2023

Україна

Україна

пляшечка від philips

мені дуже сподобалась , ця пляшечка . вона не тече , проблем знею зовсім не має , дуже легко розбирається та миеться . дитині вона дуже сподобалась інші він навіть не хоче .

Плюсы

качество

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011