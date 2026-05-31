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1 бутылочка
260 мл
Соска со средним потоком
3-6 мес.
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
4.8
из 5
32
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nell1312
31/05/2026
Україна
Проверенный покупатель
Безпечна пляшечка
Дитина не захлинається, коли п'є. Моя дитина дуже швидко п'є. Тому є така проблема. З цією пляшкою я спокійна. Також пляшка не псується від обробки паром.
Плюсы
Безпечна пляшка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Date of Use 2026-04-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Date of Use 2026-04-26
Zebra1503
02/07/2025
Україна
Чудова пляшечка! Дуже зручна у використанні, малюк самостійно тримає її в ручках. Соска м’яка, антиколікова система справді працює — після годування нема здуття чи коліків. Легко миється, нічого не протікає. Користуємося вже кілька місяців— якість на висоті. Рекомендую всім батькам!”
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
олівка
15/08/2023
Україна
пляшечка від philips
мені дуже сподобалась , ця пляшечка . вона не тече , проблем знею зовсім не має , дуже легко розбирається та миеться . дитині вона дуже сподобалась інші він навіть не хоче .
Плюсы
качество
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011