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Все серии

  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца

Philips Avent Natural ResponseДетская бутылочка

SCY906/01

4.6
| (20) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт
Поддерживает особый темп питья младенца
Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Соска, которая повторяет особенности груди

Поддерживает особый темп питья младенца

  • 1 бутылочка

  • 330 мл

  • Соска с быстрым потоком

  • С 6 мес.

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

Защищает от возникновения колик и дискомфорта

Защищает от возникновения колик и дискомфорта

Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

20

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

17/04/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Хороша пляшечка

Зв'язавшись з консультантом він допоміг вибрати пляшечку. Саму соску підібрали ідеально. Навіть на майбутнє ще 2 взяла. Разом була щей знижка. Дійсно хороша продукція.

Плюсы

Якісний товар.

Минусы

Немає.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

11/08/2023

Україна

Україна

Дуже зручна та гарна пляшечка!

Наша улюблена пляшечка, зручна, гарна, легенька, соска м'якенька. Дитинці зручно тримати її. У мене троє діток і у всіх була саме така пляшечка.

Плюсы

Зручний дизайн, м'яка соска.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

07/08/2023

Україна

Україна

Дуже зручна, як дя дитинки так і для мами☺️

Дуже зручна та красива) Рекомендую всім своїм вагітним подругам і не тільки , майбутнім вігітним подругам також☺️

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011