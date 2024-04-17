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1 бутылочка
330 мл
Соска с быстрым потоком
С 6 мес.
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
4.6
из 5
20
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Zebra 27 08
17/04/2024
Україна
Проверенный покупатель
Хороша пляшечка
Зв'язавшись з консультантом він допоміг вибрати пляшечку. Саму соску підібрали ідеально. Навіть на майбутнє ще 2 взяла. Разом була щей знижка. Дійсно хороша продукція.
Плюсы
Якісний товар.
Минусы
Немає.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Katrina24
11/08/2023
Україна
Дуже зручна та гарна пляшечка!
Наша улюблена пляшечка, зручна, гарна, легенька, соска м'якенька. Дитинці зручно тримати її. У мене троє діток і у всіх була саме така пляшечка.
Плюсы
Зручний дизайн, м'яка соска.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Anvk
07/08/2023
Україна
Дуже зручна, як дя дитинки так і для мами☺️
Дуже зручна та красива) Рекомендую всім своїм вагітним подругам і не тільки , майбутнім вігітним подругам також☺️
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011