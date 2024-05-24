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Соска Natural Response
2 шт.
Соска с быстрым потоком
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
5.0
из 5
15
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Gamidova
24/05/2024
Україна
Прекрасно при поєднані з грудним вигодовуванням
Раніше купили соску для меншого віку, але за місяць зрозуміли що потрібна більша. Соски цієї серії чудові для поєднання з грудним вигодовуванням. Молоко тече тільки при зусиллі малечі Дуже задоволені покупкою
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
Maluk24
06/05/2024
Україна
Легке прийняття
Придбали додаткові соски для пляшечки, малюк одразу прийняв соску. Подобається що коли малюк пʼє з цієї соски, то він не захлинається, соска природній потік дуже наближена до соска мами, що легко поєднує ГВ і пляшку.
Плюсы
Зручна
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
Marisha19
06/05/2024
Україна
Виріб має чудові функції і ідеально підійшов
Має природній потік і не порушує грудне вигодовування
Плюсы
За природній потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
По сравнению с предыдущей упаковкой.
На основании глобальных данных о продажах сосок с измерением массы нетто пластиковой упаковки для соски.
Не содержит бисфенол-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011