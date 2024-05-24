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Все серии

  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца

Philips Avent Natural ResponseСоска

SCY964/02

5
| (15) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Поддерживает особый темп питья младенца
Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Соска, которая повторяет особенности груди

Поддерживает особый темп питья младенца

  • Соска Natural Response

  • 2 шт.

  • Соска с быстрым потоком

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

Защищает от возникновения колик и дискомфорта

Защищает от возникновения колик и дискомфорта

Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

15

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

24/05/2024

Україна

Україна

Прекрасно при поєднані з грудним вигодовуванням

Раніше купили соску для меншого віку, але за місяць зрозуміли що потрібна більша. Соски цієї серії чудові для поєднання з грудним вигодовуванням. Молоко тече тільки при зусиллі малечі Дуже задоволені покупкою

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік

06/05/2024

Україна

Україна

Легке прийняття

Придбали додаткові соски для пляшечки, малюк одразу прийняв соску. Подобається що коли малюк пʼє з цієї соски, то він не захлинається, соска природній потік дуже наближена до соска мами, що легко поєднує ГВ і пляшку.

Плюсы

Зручна

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік

06/05/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові функції і ідеально підійшов

Має природній потік і не порушує грудне вигодовування

Плюсы

За природній потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. По сравнению с предыдущей упаковкой.

      2. На основании глобальных данных о продажах сосок с измерением массы нетто пластиковой упаковки для соски.

      3. Не содержит бисфенол-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011