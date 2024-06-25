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Соска Natural Response
2 шт.
Соска с супер-быстрым потоком
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
5.0
из 5
18
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
25/06/2024
Україна
М'яка, оптимальний потік
Це була остання соска для дитини відповідно віку. Як і попередні, ця підтвердила свою якість і здивувала , що соска максимально приємна на дотик і не тече без необхідності. Використовували часто, при кожному годуванні. Хотів би відмітити, що соска після багатьох маніпуляцій з миттям та стерилізацією, не втратила своєї форми та кольору. Гарна якість і продумана конструкція самої соски
Плюсы
Якість, не тече
Минусы
Не виявив
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
Buka19
20/05/2024
Україна
Якість
Перваги: якість Дуже приємна на дотик соска. Дитина залюбки з неї п'є. Гарний м'який силікон, гарно вимивається. Дуже подобається, що соска не протікає і не злипається. Рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
Liliya167
06/05/2024
Україна
Чудво підійшли дитині
Соска з більш потужним потоком знадобилася тоді, коли немовля подорослішало. Дитині сподобалося. Якість Авент як завжди супер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
По сравнению с предыдущей упаковкой.
На основании глобальных данных о продажах сосок с измерением массы нетто пластиковой упаковки для соски.
Не содержит бисфенол-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011