Можно использовать как в помещении, так и на улице

Эта усиленная антенна обеспечивает превосходное качество приема цифрового и аналогового сигналов и подходит для использования как в помещениях, так и на улице. Простая установка благодаря компактной конструкции и различным вариантам монтажа. Узнать обо всех преимуществах