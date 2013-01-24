Можно использовать как в помещении, так и на улице
Эта усиленная антенна обеспечивает превосходное качество приема цифрового и аналогового сигналов и подходит для использования как в помещениях, так и на улице. Простая установка благодаря компактной конструкции и различным вариантам монтажа. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Можно использовать как в помещении, так и на улице
Эта усиленная антенна обеспечивает превосходное качество приема цифрового и аналогового сигналов и подходит для использования как в помещениях, так и на улице. Простая установка благодаря компактной конструкции и различным вариантам монтажа. Узнать обо всех преимуществах
Можно использовать как в помещении, так и на улице
Эта усиленная антенна обеспечивает превосходное качество приема цифрового и аналогового сигналов и подходит для использования как в помещениях, так и на улице. Простая установка благодаря компактной конструкции и различным вариантам монтажа. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Можно использовать как в помещении, так и на улице
Эта усиленная антенна обеспечивает превосходное качество приема цифрового и аналогового сигналов и подходит для использования как в помещениях, так и на улице. Простая установка благодаря компактной конструкции и различным вариантам монтажа. Узнать обо всех преимуществах
Усиление до 36 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Компактный дизайн панели антенны позволяет легко установить ее в помещении или на улице.
Для антенны предусмотрены различные варианты монтажа (на стойке, стене и ограждении), которые позволяют легко установить ее дома.
Устойчива к атмосферным воздействиям, возможна окраска поверхности, чтобы соответствовать внутренней или внешней отделке.
Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия