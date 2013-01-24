Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Цифровая телеантенна

SDV5228/12
  • Можно использовать как в помещении, так и на улице Можно использовать как в помещении, так и на улице Можно использовать как в помещении, так и на улице
    -{discount-value}

    Цифровая телеантенна

    SDV5228/12

    Можно использовать как в помещении, так и на улице

    Эта усиленная антенна обеспечивает превосходное качество приема цифрового и аналогового сигналов и подходит для использования как в помещениях, так и на улице. Простая установка благодаря компактной конструкции и различным вариантам монтажа. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Цифровая телеантенна

    Можно использовать как в помещении, так и на улице

    Эта усиленная антенна обеспечивает превосходное качество приема цифрового и аналогового сигналов и подходит для использования как в помещениях, так и на улице. Простая установка благодаря компактной конструкции и различным вариантам монтажа. Узнать обо всех преимуществах

    Можно использовать как в помещении, так и на улице

    Эта усиленная антенна обеспечивает превосходное качество приема цифрового и аналогового сигналов и подходит для использования как в помещениях, так и на улице. Простая установка благодаря компактной конструкции и различным вариантам монтажа. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Цифровая телеантенна

    Можно использовать как в помещении, так и на улице

    Эта усиленная антенна обеспечивает превосходное качество приема цифрового и аналогового сигналов и подходит для использования как в помещениях, так и на улице. Простая установка благодаря компактной конструкции и различным вариантам монтажа. Узнать обо всех преимуществах

    Можно использовать как в помещении, так и на улице

    Цифровая телеантенна с усилением до 36 дБ

    • Для использования в доме и на улице
    • Усиление до 36 дБ
    • HDTV/UHF

    Возможность усиления сигнала до 36 дБ

    Усиление до 36 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

    Очень компактный дизайн для простой установки

    Компактный дизайн панели антенны позволяет легко установить ее в помещении или на улице.

    Различные варианты монтажа облегчают установку

    Для антенны предусмотрены различные варианты монтажа (на стойке, стене и ограждении), которые позволяют легко установить ее дома.

    Водонепроницаемая, с возможностью окраски для соответствия индивидуальным требованиям

    Устойчива к атмосферным воздействиям, возможна окраска поверхности, чтобы соответствовать внутренней или внешней отделке.

    Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

    Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

    Технические характеристики

    • Тюнер/прием/передача

      Антенный выход
      Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
      Длина антенного кабеля
      300  см
      Усиление (антенна + усилитель)
      36  дБ
      Диапазоны тюнера
      • UHF
      • HDTV

    • Питание

      Адаптер электропитания
      Прилагается

    • Аксессуары

      Инструкция по эксплуатации
      В комплекте

    • Размеры упаковки

      высота
      26  см
      ширина
      11,5  см
      Глубина
      8,5  см
      Вес нетто
      0,6  кг
      Вес брутто
      0,671  кг
      Вес упаковки
      0,071  кг
      EAN
      87 12581 68882 0
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1
      Тип упаковки
      Картон

    • Внешняя упаковка

      Длина
      47  см
      ширина
      29  см
      высота
      25  см
      Вес нетто
      7,2  кг
      Вес брутто
      8,517  кг
      Вес упаковки
      1,317  кг
      GTIN
      1 87 12581 68882 7
      Количество потребительских упаковок
      12

    • Габариты изделия

      ширина
      10,98  см
      высота
      20,28  см
      Глубина
      5,65  см
      Вес
      0,227  кг

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Откройте для себя

        My Philips

        Зарегистрируйтесь, чтобы получить
        уникальные преимущества

        Підпишіться на нашу розсилку новин

        Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

        Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

        Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

        Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

        Подписаться