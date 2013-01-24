Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Цифровая телеантенна

SDV6224/12
Общая оценка / 5
  • Превосходное качество цифрового изображения и звука Превосходное качество цифрового изображения и звука Превосходное качество цифрового изображения и звука
    -{discount-value}

    Цифровая телеантенна

    SDV6224/12
    Общая оценка / 5

    Превосходное качество цифрового изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Цифровая телеантенна

    Превосходное качество цифрового изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходное качество цифрового изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Цифровая телеантенна

    Превосходное качество цифрового изображения и звука

    Эта усиленная антенна с отличным шумоподавлением и регулировкой усиления создана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигнала. Ее уникальная плоская конструкция станет естественным дополнением вашего интерьера. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все others

      Превосходное качество цифрового изображения и звука

      Усиленная до 42 дБ антенна

      • Для использования в помещениях
      • усиление до 42 дБ
      • HDTV/UHF/VHF/FM

      Возможность усиления сигнала до 42 дБ

      Усиление до 42 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Уникальная плоская конструкция

      Эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.

      Возможность настенного крепления

      Позволяет расположить антенну в незаметном и наиболее подходящем месте для приема сигнала максимального уровня

      Превосходная фильтрация от шумов защищает от потери сигнала

      Превосходная противошумовая фильтрация защищает от потери сигнала.

      Регулируемое усиление сигнала и светодиодный индикатор питания

      Позволяет с легкостью расширить диапазон приема

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        • FM
        • HDTV
        Усиление (антенна + усилитель)
        42  дБ
        Длина антенного кабеля
        180  см

      • Питание

        Адаптер электропитания
        В комплекте
        LED-индикатор питания
        Зеленый

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        В комплекте

      • Размеры упаковки

        высота
        33  см
        ширина
        21  см
        Глубина
        7,6  см
        Вес нетто
        0,493  кг
        Вес брутто
        0,822  кг
        Вес упаковки
        0,329  кг
        EAN
        87 12581 56423 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        32,7  см
        ширина
        22,5  см
        высота
        32  см
        Вес нетто
        1,972  кг
        Вес брутто
        3,683  кг
        Вес упаковки
        1,711  кг
        Количество потребительских упаковок
        4
        GTIN
        1 87 12581 56423 7

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,5  см
        высота
        18  см
        Вес
        0,442  кг
        ширина
        25  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться