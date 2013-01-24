Превосходное цифровое качество изображения и звука
Эта сверхплоская антенна с фильтрацией GSM/4G и регулировкой степени усиления разработана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигналов. Ее изящная форма прекрасно гармонирует с плоским телевизором и впишется в любой интерьер. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное цифровое качество изображения и звука
Эта сверхплоская антенна с фильтрацией GSM/4G и регулировкой степени усиления разработана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигналов. Ее изящная форма прекрасно гармонирует с плоским телевизором и впишется в любой интерьер. Узнать обо всех преимуществах
Превосходное цифровое качество изображения и звука
Эта сверхплоская антенна с фильтрацией GSM/4G и регулировкой степени усиления разработана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигналов. Ее изящная форма прекрасно гармонирует с плоским телевизором и впишется в любой интерьер. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное цифровое качество изображения и звука
Эта сверхплоская антенна с фильтрацией GSM/4G и регулировкой степени усиления разработана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигналов. Ее изящная форма прекрасно гармонирует с плоским телевизором и впишется в любой интерьер. Узнать обо всех преимуществах
Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала
3-ступенчатая регулировка усиления сигнала обеспечивает 3 уровня усиления для простой настройки и улучшенного приема сигнала.
Эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия