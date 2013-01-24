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Цифровая телеантенна

SDV6226/12
  • Превосходное цифровое качество изображения и звука Превосходное цифровое качество изображения и звука Превосходное цифровое качество изображения и звука
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    Цифровая телеантенна

    SDV6226/12

    Превосходное цифровое качество изображения и звука

    Эта сверхплоская антенна с фильтрацией GSM/4G и регулировкой степени усиления разработана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигналов. Ее изящная форма прекрасно гармонирует с плоским телевизором и впишется в любой интерьер. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Цифровая телеантенна

    Превосходное цифровое качество изображения и звука

    Эта сверхплоская антенна с фильтрацией GSM/4G и регулировкой степени усиления разработана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигналов. Ее изящная форма прекрасно гармонирует с плоским телевизором и впишется в любой интерьер. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходное цифровое качество изображения и звука

    Эта сверхплоская антенна с фильтрацией GSM/4G и регулировкой степени усиления разработана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигналов. Ее изящная форма прекрасно гармонирует с плоским телевизором и впишется в любой интерьер. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Цифровая телеантенна

    Превосходное цифровое качество изображения и звука

    Эта сверхплоская антенна с фильтрацией GSM/4G и регулировкой степени усиления разработана для улучшения качества приема цифрового и аналогового сигналов. Ее изящная форма прекрасно гармонирует с плоским телевизором и впишется в любой интерьер. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходное цифровое качество изображения и звука

      Антенна с усилением до 41 дБ

      • Для использования в помещениях
      • С усилением до 41 дБ
      • HDTV/UHF/VHF(H)

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      3-ступенчатая регулировка усиления сигнала для простоты использования

      3-ступенчатая регулировка усиления сигнала обеспечивает 3 уровня усиления для простой настройки и улучшенного приема сигнала.

      Уникальная плоская конструкция

      Эта антенна будет идеально смотреться в любой комнате.

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Длина антенного кабеля
        180  см
        Усиление (антенна + усилитель)
        41  дБ
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF

      • Питание

        LED-индикатор питания
        Зеленый
        Адаптер электропитания
        В комплекте

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        В комплекте

      • Внешняя упаковка

        Длина
        29,8  см
        ширина
        24,8  см
        высота
        26  см
        Вес нетто
        2,136  кг
        Вес брутто
        3,337  кг
        Вес упаковки
        1,201  кг
        GTIN
        1 87 12581 65822 6
        Количество потребительских упаковок
        4

      • Размеры упаковки

        высота
        35  см
        ширина
        24,5  см
        Глубина
        5,9  см
        Вес нетто
        0,534  кг
        Вес брутто
        0,749  кг
        Вес упаковки
        0,215  кг
        EAN
        87 12581 65822 9
        Тип размещения на полке
        Оба
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Габариты изделия

        ширина
        25  см
        высота
        18  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес
        0,4  кг

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