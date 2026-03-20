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  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая

SH50Сменные бритвенные головки

SH50/50

4.6
| (36) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.
Посмотреть все преимущества

Заменять каждые 24 месяца для оптимального состояния бритвы

Ваша бритва снова как новая

  • Лезвия MultiPrecision

  • Для серии S5000 скругленной формы

  • Для серии S6000 скругленной формы

Быстрое и чистое бритье

Быстрое и чистое бритье

Наши лезвия MultiPrecision за несколько движений приподнимают и срезают все волоски и щетину.

Для бритв серий 5000 и 6000 скругленной формы

Для бритв серий 5000 и 6000 скругленной формы

Посмотрите на заднюю сторону ручки вашей бритвы, чтобы убедиться в правильном выборе сменной головки. Нужна помощь? Откройте веб-сайт philips.com/accessories

Простой сброс настроек бритвы

Простой сброс настроек бритвы

1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Снова установите удерживающие кольца и зафиксируйте их, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку (должен прозвучать щелчок).

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

36

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

3
2

20/03/2026

Україна

Україна

Виріб високої якості.

Дякую Филипс Змінні бритвенні головки дуже високої якості. Бритва як нова збриває все без подразнень.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

12/11/2024

Україна

Україна

Друге життя улюбленої бритви

Зекономив гроші, притому отримав "нову" бритву. Після заміни лез, голить неначе щойно розпакована

Плюсы

Не треба мучитись з вибором нової бритви

Минусы

Для себе мінусів не знайшов

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

11/11/2024

Україна

Україна

Якісні леза

Оновив леза, тепер бритва бриє як нова. Зручно замінювати навіть якщо ніколи цього не робив

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

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