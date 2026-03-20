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Лезвия MultiPrecision
Для серии S5000 скругленной формы
Для серии S6000 скругленной формы
Наши лезвия MultiPrecision за несколько движений приподнимают и срезают все волоски и щетину.
Посмотрите на заднюю сторону ручки вашей бритвы, чтобы убедиться в правильном выборе сменной головки. Нужна помощь? Откройте веб-сайт philips.com/accessories
1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Снова установите удерживающие кольца и зафиксируйте их, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку (должен прозвучать щелчок).
4.6
из 5
36
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
login
20/03/2026
Україна
Виріб високої якості.
Дякую Филипс Змінні бритвенні головки дуже високої якості. Бритва як нова збриває все без подразнень.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
Shura0304
12/11/2024
Україна
Часть акции
Друге життя улюбленої бритви
Зекономив гроші, притому отримав "нову" бритву. Після заміни лез, голить неначе щойно розпакована
Плюсы
Не треба мучитись з вибором нової бритви
Минусы
Для себе мінусів не знайшов
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
MaksIs985
11/11/2024
Україна
Часть акции
Якісні леза
Оновив леза, тепер бритва бриє як нова. Зручно замінювати навіть якщо ніколи цього не робив
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
где доступны производства