Бритвенный блок
Итого:
Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.
1. Снимите бритвенную головку. 2. Замените бритвенную головку на новую. 3. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
Эта электробритва для чувствительной кожи оснащена лезвиями GentlePrecision, которые предотвращают выдирание волосков и потребность в повторной обработке одного участка кожи. Даже при бритье 3-дневной щетины.
Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.
Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.
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