Самый удобный способ ухода за бритвой

Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.