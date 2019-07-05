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  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71
  • Модель SH70 была заменена на SH71

Больше не доступен

Бритвенный блок

SH70/70

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Модель SH70 была заменена на SH71
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000 и SensoTouch 3D.
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Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

Модель SH70 была заменена на SH71

  • Больше не продается

  • Купите SH71

Самый удобный способ ухода за бритвой

Самый удобный способ ухода за бритвой

Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.

Индикатор замены

Индикатор замены

1. Снимите бритвенную головку. 2. Замените бритвенную головку на новую. 3. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.

Замените бритвенные головки всего за два шага

Замените бритвенные головки всего за два шага

Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Бритье без раздражения

Приобрел бритвенные головки SH70/60 для своей бритвы Philips S7720/26. Родных головок мне хватило ровно на 2,5 года, а затем я заметил ухудшение качества бритья. После замены головок все встало на свои места - бритье снова чистое, кожа гладкая и никакого раздражения. Изначально покупал эту бритву с головками SH70/60 потому, что у них есть кольца SkinGlide с микрогранулами, которые уменьшают трение для гладкого скольжения. Для моей чувствительной кожи это очень важно. Смело рекомендую данные бритвенные головки для тех, кто страдает от раздражения кожи после бритья.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH70/60 Бритвенные головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH70/60 Бритвенные головки

01/04/2019

Україна

Україна

Хороший продукт

Рекомендую всім у кого чутлива шкіра і кожного дня на ній виростає дротяна щітка)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH70/70 Бритвений блок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH70/70 Бритвений блок

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      Примечания

      1. По сравнению с предыдущей моделью Philips