Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Больше не продается
Купите SH71
Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.
1. Снимите бритвенную головку. 2. Замените бритвенную головку на новую. 3. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
MISTERNIK
05/07/2019
Україна
Бритье без раздражения
Приобрел бритвенные головки SH70/60 для своей бритвы Philips S7720/26. Родных головок мне хватило ровно на 2,5 года, а затем я заметил ухудшение качества бритья. После замены головок все встало на свои места - бритье снова чистое, кожа гладкая и никакого раздражения. Изначально покупал эту бритву с головками SH70/60 потому, что у них есть кольца SkinGlide с микрогранулами, которые уменьшают трение для гладкого скольжения. Для моей чувствительной кожи это очень важно. Смело рекомендую данные бритвенные головки для тех, кто страдает от раздражения кожи после бритья.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH70/60 Бритвенные головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH70/60 Бритвенные головки
Ворджінія
01/04/2019
Україна
Хороший продукт
Рекомендую всім у кого чутлива шкіра і кожного дня на ній виростає дротяна щітка)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH70/70 Бритвений блок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH70/70 Бритвений блок
По сравнению с предыдущей моделью Philips