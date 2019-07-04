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Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
1. Снимите держатель бритвенной головки. 2. Замените бритвенные головки новыми. 3. Установите держатель бритвенной головки. 4. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Andre
11/04/2019
Україна
Великолепные бритвенные головки!!!
Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
По сравнению с предыдущей моделью Philips