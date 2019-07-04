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  • Модель SH90 была заменена на SH91
  • Модель SH90 была заменена на SH91
  • Модель SH90 была заменена на SH91
  • Модель SH90 была заменена на SH91
  • Модель SH90 была заменена на SH91
  • Модель SH90 была заменена на SH91
  • Модель SH90 была заменена на SH91
  • Модель SH90 была заменена на SH91

Больше не доступен

Бритвенные головки

SH90/70

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Модель SH90 была заменена на SH91
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000.
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Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

Модель SH90 была заменена на SH91

  • Больше не продается

  • Купите SH91

Самый удобный способ ухода за бритвой

Самый удобный способ ухода за бритвой

Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.

Замените бритвенные головки всего за два шага

Замените бритвенные головки всего за два шага

Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

Удобная замена головок

Удобная замена головок

1. Снимите держатель бритвенной головки. 2. Замените бритвенные головки новыми. 3. Установите держатель бритвенной головки. 4. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Все чудово

Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

11/04/2019

Україна

Україна

Великолепные бритвенные головки!!!

Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

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      Примечания

      1. По сравнению с предыдущей моделью Philips