Стереогарнитура Bluetooth
Мощные басы без проводов
На разработку беспроводных наушников Philips SHB3060 с возможностью подключения по Bluetooth нас вдохновил дизайн DJ-наушников — модель создана специально для амбициозных творческих начинаний. Наслаждайтесь музыкой часами, с легкостью отвечайте на звонки благодаря продуманному дизайну и компактной складной конструкции.
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Стереогарнитура Bluetooth
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Стереогарнитура Bluetooth
Мощные басы без проводов 32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные Высокоинтенсивные 32-миллиметровые излучатели для воспроизведения чистых и мощных басов
Высокоинтенсивные 32-миллиметровые излучатели воспроизводят чистые и мощные басы.
Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов
Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.
Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию
Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию, отсекая окружающие шумы.
Плоская складная конструкция обеспечивает комфорт в дороге
Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники легко складываются, гарантируя удобство переноски и хранения.
Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном прослушивании музыки.
Беспроводное управление музыкой и вызовами
Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.
Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки
Оголовье и чашки наушников регулируются по размеру головы.
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Звук
Акустическая система
Закрытая Частотный диапазон
10–22 000 Гц Диаметр излучателя
32 мм Сопротивление
24 Oм Тип магнита
Неодимовый Максимальная входная мощность
30 мВт Чувствительность
106 дБ
Подключения
Профили Bluetooth Наибольший радиус действия
До 15 м
м
Внешняя упаковка
Длина
21
см Количество потребительских упаковок
3 Длина
8.3
(дюймы) ширина
17
см Вес брутто
0.91
кг Высота
25.5
см GTIN
1 69 25970 70347 2 ширина
6.7
(дюймы) Высота
10.0
(дюймы) Вес нетто
0.423
кг Вес брутто
2.006
фунта Вес нетто
0.933
фунта Вес упаковки
0.487
кг Вес упаковки
1.074
фунта
Комфорт
Распределение вызовов
Ответить/Завершить разговор
Сбросить вызов
Отключение микрофона
удержание вызова
Переключение между разговором и музыкой
Переключение между 2 вызовами Регулировка громкости
Да
Мощность
Тип элемента питания
Литий-полимерный Время воспроизведения музыки
11*
часов Время нахождения в режиме ожидания
200 ч* Время разговора
11 ч*
Размеры упаковки
Высота
22
см Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Оба ширина
19.5
см Глубина
5
см Высота
8.7
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 25970 70347 5 ширина
7.7
(дюймы) Вес брутто
0.242
кг Глубина
2.0
(дюймы) Вес нетто
0.141
кг Вес брутто
0.534
фунта Вес нетто
0.311
фунта Вес упаковки
0.101
кг Вес упаковки
0.223
фунта
Габариты изделия
Высота
16
см ширина
15.5
см Глубина
7
см ширина
6.1
(дюймы) высота
6.3
(дюймы) Глубина
2.8
(дюймы) Вес
0.141
кг Вес
0.311
фунта
Аксессуары
Краткое руководство пользователя
В комплекте Кабель USB
Комплект для зарядки
Дизайн
Цвет
Черный
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