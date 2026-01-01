КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография упаковки
  • Основное изображение
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография упаковки
  • Основное изображение

Больше не доступен

Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB7250WT/00

Звук высокого разрешения

Возможность подключения Philips SHB7250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.

Посмотреть все преимущества

с функцией цифрового усиления НЧ

Звук высокого разрешения

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Полноразмерные

  • Мягкие амбушюры

Включение Siri и Google Now одним нажатием кнопки на чашках наушников

Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.

Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

Функция автовключения и простое сопряжение одним касанием благодаря поддержке NFC. Легко подключайте наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных

  2. При использовании входящего в комплект кабеля для наушников