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Больше не доступен
Звук высокого разрешения
Возможность подключения Philips SHB7250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Полноразмерные
Мягкие амбушюры
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.
Функция автовключения и простое сопряжение одним касанием благодаря поддержке NFC. Легко подключайте наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
Закрытое оформление блокирует внешние шумы при прослушивании музыки, позволяя оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
28/02/2020
Україна
работают безотказно
слабоват звук НО очень удобные время заряда довольно продолжительное за свою цену отличный экземпляр
Плюсы
работают безотказно удобные
Минусы
слабоват звук
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®
Дата пользования 2019-02-27
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®
Дата пользования 2019-02-27
Stellar
24/12/2017
Україна
Замечательные наушники в своём ценовом сегменте
Звук ровный, насыщенный, сочные басы и средние частоты, высокие не режут слух.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®
Фактические данные могут отличаться от заявленных
При использовании входящего в комплект кабеля для наушников