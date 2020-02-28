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Больше не доступен

Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB7250/00

4.5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Звук высокого разрешения

Возможность подключения Philips SHB7250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.

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с функцией цифрового усиления НЧ

Звук высокого разрешения

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Полноразмерные

  • Мягкие амбушюры

Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.

Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

Функция автовключения и простое сопряжение одним касанием благодаря поддержке NFC. Легко подключайте наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

Закрытое оформление для оптимальной звукоизоляции

Закрытое оформление для оптимальной звукоизоляции

Закрытое оформление блокирует внешние шумы при прослушивании музыки, позволяя оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

28/02/2020

Україна

Україна

работают безотказно

слабоват звук НО очень удобные время заряда довольно продолжительное за свою цену отличный экземпляр

Плюсы

работают безотказно удобные

Минусы

слабоват звук

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®

Дата пользования 2019-02-27

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®

Дата пользования 2019-02-27

24/12/2017

Україна

Україна

Замечательные наушники в своём ценовом сегменте

Звук ровный, насыщенный, сочные басы и средние частоты, высокие не режут слух.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®

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Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных

  2. При использовании входящего в комплект кабеля для наушников