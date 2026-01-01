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Больше не доступен
SHB9250WT/00
Звук высокого разрешения
Возможность подключения Philips SHB9250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.
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Фактические данные могут отличаться от заявленных
При использовании входящего в комплект кабеля для наушников