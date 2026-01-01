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Больше не доступен

Беспроводные наушники

SHC2000/10

Беспроводная передача через инфракрасный порт

Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью.

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Питание от аккумулятора

Беспроводная передача через инфракрасный порт

  • Полноразмерные

  • Черный

Беспроводная ИК-передача обеспечивает свободу передвижений

Беспроводная ИК передача избавит вас от проблем с кабелями.

Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

Технические характеристики

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