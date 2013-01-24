Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Беспроводные наушники

    SHC2000/10
    Общая оценка / 5
    • Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт
      -{discount-value}

      Беспроводные наушники

      SHC2000/10
      Общая оценка / 5

      Беспроводная передача через инфракрасный порт

      Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводные наушники

      Беспроводная передача через инфракрасный порт

      Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводная передача через инфракрасный порт

      Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводные наушники

      Беспроводная передача через инфракрасный порт

      Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все tv-headphones

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Беспроводные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Беспроводная передача через инфракрасный порт

        Питание от аккумулятора

        • Полноразмерные
        • Черный

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

        Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

        Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

        Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

        Беспроводная ИК-передача обеспечивает свободу передвижений

        Беспроводная ИК передача избавит вас от проблем с кабелями.

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          ширина
          18,5  см
          высота
          19,5  см
          Глубина
          8,8  см
          Вес
          0,28  кг

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          18 -20 000  Гц
          Чувствительность
          108 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Рабочий диапазон
          7 м
          Разделение каналов
          > 30 дБ
          Диапазон несущих частот
          2,3 МГц (левый) - 2,8 МГц (правый)
          Модуляция
          FM

        • Функции управления

          Время работы
          +/- 15 часов

        • Питание

          Питание наушников
          2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
          Питание передатчика
          Адаптер AC/DC 12В/200 мА

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,5  кг
          высота
          30,5  см
          Длина
          31,5  см
          Вес нетто
          1,32  кг
          Вес упаковки
          1,18  кг
          ширина
          25,3  см
          EAN
          87 12581 58436 8
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          Глубина
          9,8  см
          Вес брутто
          0,73  кг
          высота
          31  см
          Вес нетто
          0,44  кг
          Вес упаковки
          0,29  кг
          ширина
          24  см
          EAN
          87 12581 58435 1
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться