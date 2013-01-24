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Беспроводная передача через инфракрасный порт
Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная передача через инфракрасный порт
Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная передача через инфракрасный порт
Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная передача через инфракрасный порт
Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники
Цена магазина Philips
Итого:
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.
Беспроводная ИК передача избавит вас от проблем с кабелями.
Габариты изделия
Звук
Тюнер/прием/передача
Функции управления
Питание
Внешняя упаковка
Размеры упаковки