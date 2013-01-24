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    Беспроводные наушники

    SHC2000/55
    Общая оценка / 5
    • ИК, беспроводные ИК, беспроводные ИК, беспроводные
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      Беспроводные наушники

      SHC2000/55
      Общая оценка / 5

      ИК, беспроводные

      Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Беспроводные наушники

      ИК, беспроводные

      Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.

      ИК, беспроводные

      Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Беспроводные наушники

      ИК, беспроводные

      Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.

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        Беспроводные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        ИК, беспроводные

        Для телевизора

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

        Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

        Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

        Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

        АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала

        Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

        Беспроводная ИК-передача обеспечивает свободу передвижений

        Беспроводная ИК передача избавит вас от проблем с кабелями.

        Экономьте средства, используя аккумуляторы

        Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          18 -20 000  Гц
          Чувствительность
          108 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Рабочий диапазон
          7 м
          Разделение каналов
          > 30 дБ
          Диапазон несущих частот
          2,3 МГц (левый) - 2,8 МГц (правый)
          Модуляция
          FM

        • Функции управления

          Время работы
          +/- 15 часов

        • Питание

          Питание наушников
          2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
          Питание передатчика
          Адаптер AC/DC 12В/200 мА

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          4,505  кг
          высота
          21,6  см
          Длина
          38,3  см
          Вес нетто
          3,042  кг
          Вес упаковки
          1,463  кг
          ширина
          27,3  см
          EAN
          87 10895 95775 5
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          11,28  кг
          высота
          51,3  см
          Длина
          44,2  см
          Вес нетто
          6,084  кг
          Вес упаковки
          5,196  кг
          ширина
          32,7  см
          EAN
          87 10895 95776 2
          Количество потребительских упаковок
          12

        • Размеры упаковки

          Глубина
          9,5  см
          Вес брутто
          0,68  кг
          высота
          22  см
          Вес нетто
          0,507  кг
          Вес упаковки
          0,173  кг
          ширина
          20  см
          EAN
          87 10895 95774 8
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

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