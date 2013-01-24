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    Беспроводные наушники HiFi

    SHC8575/10
    Общая оценка / 5
    • Бесподобное звучание и никаких проводов Бесподобное звучание и никаких проводов Бесподобное звучание и никаких проводов
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      Беспроводные наушники HiFi

      SHC8575/10
      Общая оценка / 5

      Бесподобное звучание и никаких проводов

      Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводные наушники HiFi

      Бесподобное звучание и никаких проводов

      Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах

      Бесподобное звучание и никаких проводов

      Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводные наушники HiFi

      Бесподобное звучание и никаких проводов

      Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники HiFi

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Бесподобное звучание и никаких проводов

        Стереонаушники

        • Полноразмерные
        Мягкие амбушюры и подкладка оголовья гарантируют удобство и комфорт

        Мягкие амбушюры и подкладка оголовья гарантируют удобство и комфорт

        Долговечные и мягкие материалы, используемые для создания амбушюр и оголовья этих наушников Philips, гарантируют комфорт при длительном ношении.

        3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

        Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

        Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          9–21 000  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Чувствительность
          100  дБ
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра
          Отношение сигнал/шум
          70  дБ

        • Тюнер/прием/передача

          Разделение каналов
          >30  дБ
          Частота пилот-тона
          19
          Рабочий диапазон
          100  м
          Диапазон несущих частот
          863,0 - 865,0  МГц
          Модуляция
          FM
          Выбор каналов
          Автоматический
          Количество каналов
          3

        • Комфорт

          Автовыключение
          Да
          Индикатор уровня заряда батареи
          Да
          Индикатор состояния батареи
          Да
          Режим Double PLL
          Да
          Время работы
          +/- 15 часов

        • Питание

          Питание наушников
          2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
          Питание передатчика
          Адаптер AC/DC 12В/200 мА

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          3,75  кг
          высота
          32,5  см
          Длина
          39  см
          Вес нетто
          1,992  кг
          Вес упаковки
          1,758  кг
          ширина
          26  см
          GTIN
          1 69 23410 71056 1
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Размеры упаковки

          Глубина
          12,2  см
          Вес брутто
          1,04  кг
          высота
          32  см
          Вес нетто
          0,664  кг
          Вес упаковки
          0,376  кг
          ширина
          24  см
          EAN
          69 23410 71056 4
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Габариты изделия

          Глубина
          10  см
          высота
          20  см
          Вес
          0,316  кг
          ширина
          19,5  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • адаптер SHC AC-DC
        • адаптер SHC 3.5-6.3
        • Батареи
        • Кабель для зарядки
        • Передатчик

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