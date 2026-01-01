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Больше не доступен
SHD9200/10
Surround Sound
Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания!
Полноразмерные
Черный
Технология звука 3D обеспечивает объемное, пространственное звучание как при кинопросмотре.
Интуитивно понятные элементы управления удобно расположены на наушнике для быстрой регулировки громкости. Не нужно искать кнопки увеличения или уменьшения громкости — просто коснитесь верхней части наушника, чтобы сделать громче, или нижней части, чтобы сделать тише.
40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.
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