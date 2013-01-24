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    Беспроводные наушники HiFi

    SHD9200/10
    Общая оценка / 5
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      Беспроводные наушники HiFi

      SHD9200/10
      Общая оценка / 5

      Surround Sound

      Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводные наушники HiFi

      Surround Sound

      Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах

      Surround Sound

      Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводные наушники HiFi

      Surround Sound

      Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники HiFi

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Surround Sound

        Цифровые беспроводные наушники

        • Полноразмерные
        • Черный
        Технология звука 3D для объемного пространственного звучания

        Технология звука 3D для объемного пространственного звучания

        Технология звука 3D обеспечивает объемное, пространственное звучание как при кинопросмотре.

        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают превосходный HiFi-звук

        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают превосходный HiFi-звук

        40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.

        Дальность передачи 100 м позволяет слушать музыку в любой комнате дома

        Дальность передачи 100 м позволяет слушать музыку в любой комнате дома

        Дальность передачи 100 м обеспечивает свободу передвижений и возможность слушать музыку в любой комнате дома.

        Док-станция для удобной зарядки и хранения

        Док-станция для удобной зарядки и хранения

        Док-станция служит удобной базой не только для хранения, но и для зарядки наушников в периоды, когда они не используются.

        Конструкция открытого типа для сбалансированного и детального звука

        Конструкция открытого типа для сбалансированного и детального звука

        Два входа, цифровой и аналоговый, для подключения 2 источников аудио

        Два входа, цифровой и аналоговый, для подключения 2 источников аудио

        Технология передачи без потерь Kleer гарантирует полное погружение в звук

        Беспроводная технология Kleer воспроизводит звук высокой четкости без сжатия, обеспечивая подлинное оригинальное звучание.

        Отличное CD-качество звука для максимального удовольствия от прослушивания

        Благодаря усовершенствованному цифровому процессу передачи сигнала, препятствующему сжатию, достигается отличное CD-качество звука, что гарантирует вам максимальное удовольствие от прослушивания. В результате вы слышите насыщенный, детализированный звук, максимально приближенный к оригиналу.

        Дистанционное управление громкостью — удобное и интуитивно понятное

        Интуитивно понятные элементы управления удобно расположены на наушнике для быстрой регулировки громкости. Не нужно искать кнопки увеличения или уменьшения громкости — просто коснитесь верхней части наушника, чтобы сделать громче, или нижней части, чтобы сделать тише.

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          ширина
          9  см
          высота
          19,5  см
          Глубина
          8,5  см
          Вес
          0,249  кг

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Диапазон частот
          2400–2483,5 M  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Сопротивление
          32  Ом
          Отношение сигнал/шум
          >=89 дБ
          Суммарные гармонические искажения
          < 0,5 %

        • Уровень шума

          Уровень звукового давления
          96 дБ

        • Система

          Тип
          Динамический

        • Тюнер/прием/передача

          Частотный диапазон
          17–24 000  МГц
          Количество каналов
          15

        • Комфорт

          Функц. возможности базовой станции
          LED-индикатор питания
          Время работы
          до 20 часов
          Индикатор уровня заряда батареи
          Да

        • Штекеры для подключения

          Аудиовход
          Цифровой: коаксиальный; аналоговый: RCA

        • Питание

          Питание наушников
          Аккумуляторы NiMH 700 мА/ч — 2 шт.
          Питание передатчика
          5 В пост. тока, 300 мА
          Энергопотребление в режиме ожидания
          500 мВт

        • Вес

          Вес наушников
          270  г

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 23410 71641 2
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Глубина
          13  см
          Вес брутто
          1,202  кг
          высота
          32  см
          Вес нетто
          0,688  кг
          Вес упаковки
          0,514  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          24  см

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 69 23410 71641 9
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          4,25  кг
          высота
          32,5  см
          Длина
          41,3  см
          Вес нетто
          2,064  кг
          Вес упаковки
          2,186  кг
          ширина
          26  см

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