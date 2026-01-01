Дистанционное управление громкостью — удобное и интуитивно понятное

Интуитивно понятные элементы управления удобно расположены на наушнике для быстрой регулировки громкости. Не нужно искать кнопки увеличения или уменьшения громкости — просто коснитесь верхней части наушника, чтобы сделать громче, или нижней части, чтобы сделать тише.