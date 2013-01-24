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Surround Sound
Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Surround Sound
Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах
Surround Sound
Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Surround Sound
Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники HiFi
Цена магазина Philips
Итого:
Технология звука 3D обеспечивает объемное, пространственное звучание как при кинопросмотре.
40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.
Дальность передачи 100 м обеспечивает свободу передвижений и возможность слушать музыку в любой комнате дома.
Док-станция служит удобной базой не только для хранения, но и для зарядки наушников в периоды, когда они не используются.
Беспроводная технология Kleer воспроизводит звук высокой четкости без сжатия, обеспечивая подлинное оригинальное звучание.
Благодаря усовершенствованному цифровому процессу передачи сигнала, препятствующему сжатию, достигается отличное CD-качество звука, что гарантирует вам максимальное удовольствие от прослушивания. В результате вы слышите насыщенный, детализированный звук, максимально приближенный к оригиналу.
Интуитивно понятные элементы управления удобно расположены на наушнике для быстрой регулировки громкости. Не нужно искать кнопки увеличения или уменьшения громкости — просто коснитесь верхней части наушника, чтобы сделать громче, или нижней части, чтобы сделать тише.
Габариты изделия
Звук
Уровень шума
Система
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Штекеры для подключения
Питание
Вес
Размеры упаковки
Внешняя упаковка