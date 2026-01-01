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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
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Больше не доступен

Беспроводные наушники HiFi

SHD9200/10

Surround Sound

Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания!

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Цифровые беспроводные наушники

Surround Sound

  • Полноразмерные

  • Черный

Технология звука 3D для объемного пространственного звучания

Технология звука 3D для объемного пространственного звучания

Технология звука 3D обеспечивает объемное, пространственное звучание как при кинопросмотре.

Дистанционное управление громкостью — удобное и интуитивно понятное

Интуитивно понятные элементы управления удобно расположены на наушнике для быстрой регулировки громкости. Не нужно искать кнопки увеличения или уменьшения громкости — просто коснитесь верхней части наушника, чтобы сделать громче, или нижней части, чтобы сделать тише.

40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают превосходный HiFi-звук

40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают превосходный HiFi-звук

40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.

Технические характеристики

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