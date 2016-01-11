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    Наушники

    SHE3700WT/00
    Общая оценка / 5
    • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы
      -{discount-value}

      Наушники

      SHE3700WT/00
      Общая оценка / 5

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники

        Наушники

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        Итого:

        Мощный звук и глубокие басы

        Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Вкладыши
        3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

        3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

        В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

        Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

        Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

        Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

        Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

        Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

        Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

        Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

        Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

        Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

        Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

        Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

        Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

        • Аксессуары

          Насадки
          3 размера: S, M, L

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Звуковая катушка
          медный
          Диапазон частот
          11–22 000  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Чувствительность
          105  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          медный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,125  кг
          GTIN
          2 69 25970 70909 9
          высота
          6  см
          Длина
          18,1  см
          Вес нетто
          0,036  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,089  кг
          ширина
          8,1  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,127  кг
          GTIN
          1 69 25970 70909 2
          высота
          13,9  см
          Длина
          37,5  см
          Вес нетто
          0,288  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,839  кг
          ширина
          17,9  см

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба
          Глубина
          2,7  см
          EAN
          69 25970 70909 5
          Вес брутто
          0,026  кг
          высота
          17,3  см
          Вес нетто
          0,012  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,014  кг
          ширина
          5  см

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