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Больше не доступен

Наушники с микрофоном

SHE3705BL/00

4

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Розовый
Розовый
Светло-голубой
Светло-голубой
Синий
Синий
Черный
Черный

Мощный звук и глубокие басы

Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты.

Посмотреть все преимущества

Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

Мощный звук и глубокие басы

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

20/06/2017

Україна

Україна

Топовые уши

Отличные уши. Дизайн, звучание, цена/качество, функционал, все на высоком уровне.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3705BK Наушники с микрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3705BK Наушники с микрофоном

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Этот отзыв про SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Этот отзыв про SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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