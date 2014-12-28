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    • Глубокие эффектные басы, кристальная четкость Глубокие эффектные басы, кристальная четкость Глубокие эффектные басы, кристальная четкость

      Наушники

      SHL3260BK/00

      Глубокие эффектные басы, кристальная четкость

      Наушники SHL3260 прекрасно подходят для начинающих диджеев. 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают динамичные басы, а съемные чашки поворачиваются на 165° для удобного мониторинга. Благодаря мощности 2000 мВт наушники воспроизводят звук без искажений даже при высокой громкости.

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      Наушники

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      Наушники

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      Глубокие эффектные басы, кристальная четкость

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • С управлением, как у DJ-наушников
      • Дышащие амбушюры
      • Компактная складная конструкция
      40-мм излучатели для мощного и динамичного звучания

      40-мм излучатели для мощного и динамичного звучания

      Высокая четкость звука и глубокие басы благодаря 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами.

      Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

      Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

      Регулируемые чашки и оголовье наушников обеспечивают настолько удобную посадку, что вы их даже не заметите.

      Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

      Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

      Закрытая конструкция блокирует внешние шумы для полного погружения в звук

      Мягкие амбушюры диаметром 80 мм обеспечивают комфорт при длительном прослушивании

      Мягкие амбушюры диаметром 80 мм обеспечивают комфорт при длительном прослушивании

      Мягкие дышащие амбушюры распределяют давление и нагрев, обеспечивая комфорт при длительном ношении.

      Кабель длиной 1,2 м идеально подходит для использования на улице

      Кабель длиной 1,2 м идеально подходит для использования на улице

      Высокая допустимая мощность 2000 мВт — без искажений даже на высокой громкости

      Высокая допустимая мощность гарантирует превосходный звук при любой громкости и любом источнике. Чистый звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.

      Компактная складная конструкция с поворотными наушниками

      Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома наушники SHL3260 легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают удобную регулировку посадки.

      Поворот наушников на 165 ˚ для мониторинга и дополнительной гибкости

      Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей целеустремленных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков каждый наушник поворачивается на 165°. Поворотный механизм может быть полезен и при обычном прослушивании, когда необходимо быть в курсе происходящего вокруг.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        8–27 000  Гц
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        32 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        2000 мВт
        Чувствительность
        106 дБ

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2 м
        Подключение кабеля
        Одностороннее
        Разъем
        3.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        24.3  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        9.6  (дюймы)
        ширина
        21  см
        Вес брутто
        1.15  кг
        Высота
        23  см
        GTIN
        1 69 25970 70198 0
        ширина
        8.3  (дюймы)
        Высота
        9.1  (дюймы)
        Вес нетто
        0.51  кг
        Вес брутто
        2.535  фунта
        Вес нетто
        1.124  фунта
        Вес упаковки
        0.64  кг
        Вес упаковки
        1.411  фунта

      • Размеры упаковки

        Высота
        22.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        19.5  см
        Глубина
        7.5  см
        Высота
        8.9  (дюймы)
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 25970 70198 3
        ширина
        7.7  (дюймы)
        Вес брутто
        0.31  кг
        Глубина
        3.0  (дюймы)
        Вес нетто
        0.17  кг
        Вес брутто
        0.683  фунта
        Вес нетто
        0.375  фунта
        Вес упаковки
        0.14  кг
        Вес упаковки
        0.309  фунта

      • Габариты изделия

        Высота
        18.5  см
        ширина
        15  см
        Глубина
        4.5  см
        ширина
        5.9  (дюймы)
        высота
        7.3  (дюймы)
        Глубина
        1.8  (дюймы)
        Вес
        0.17  кг
        Вес
        0.375  фунта

      Badge-D2C

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