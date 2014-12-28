Наушники SHL3260 прекрасно подходят для начинающих диджеев. 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают динамичные басы, а съемные чашки поворачиваются на 165° для удобного мониторинга. Благодаря мощности 2000 мВт наушники воспроизводят звук без искажений даже при высокой громкости.
Закрытая конструкция блокирует внешние шумы для полного погружения в звук
Мягкие амбушюры диаметром 80 мм обеспечивают комфорт при длительном прослушивании
Мягкие дышащие амбушюры распределяют давление и нагрев, обеспечивая комфорт при длительном ношении.
Кабель длиной 1,2 м идеально подходит для использования на улице
Высокая допустимая мощность 2000 мВт — без искажений даже на высокой громкости
Высокая допустимая мощность гарантирует превосходный звук при любой громкости и любом источнике. Чистый звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.
Компактная складная конструкция с поворотными наушниками
Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома наушники SHL3260 легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают удобную регулировку посадки.
Поворот наушников на 165 ˚ для мониторинга и дополнительной гибкости
Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей целеустремленных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков каждый наушник поворачивается на 165°. Поворотный механизм может быть полезен и при обычном прослушивании, когда необходимо быть в курсе происходящего вокруг.
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