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    Flite

    Наушники с микрофоном

    SHL4805RG/00
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    • Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание
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      Flite Наушники с микрофоном

      SHL4805RG/00
      Общая оценка / 5

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Представляем наушники Philips Flite Everlite в строгом стиле с изящной металлической отделкой. Они созданы для обеспечения чистоты звучания и удобства при использовании в течение всего дня, а также имеют компактную складную конструкцию. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Flite Наушники с микрофоном

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Представляем наушники Philips Flite Everlite в строгом стиле с изящной металлической отделкой. Они созданы для обеспечения чистоты звучания и удобства при использовании в течение всего дня, а также имеют компактную складную конструкцию. Узнать обо всех преимуществах

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        Flite

        Flite

        Наушники с микрофоном

        - {discount-value}

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        Невероятно легкий корпус и мощное звучание

        Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Полноразмерные
        • Мягкие амбушюры
        • Компактная складная конструкция
        32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

        32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

        Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.

        Компактная плоская складная конструкция для удобства и портативности

        Компактная плоская складная конструкция для удобства и портативности

        Компактная плоская складная конструкция для удобства и портативности.

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

        Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн

        Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн

        Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн для полного комфорта в дороге.

        Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря плоскому кабелю

        Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря плоскому кабелю

        Плоский кабель защищает наушники от спутывания, а фиксатор кабеля обеспечивает его долговечность.

        Изящная металлическая отделка

        Изящная металлическая отделка

        Плоская конструкция оголовья и овальные металлические чашки наушников создают плавные линии и классическую форму.

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Сопротивление
          32 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          Медь
          Диапазон частот
          9–24 000  Гц
          Максимальная входная мощность
          40 мВт
          Чувствительность
          103 дБ

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Двухстороннее
          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Хромированное

        • Дизайн

          цвет
          Жемчужно-белый и розовое золото
          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем

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