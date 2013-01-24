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Гарнитура для ПК

SHM1900/00
Общая оценка / 5
  • Четкая передача звука, легкая конструкция Четкая передача звука, легкая конструкция Четкая передача звука, легкая конструкция
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    Гарнитура для ПК

    SHM1900/00
    Общая оценка / 5

    Четкая передача звука, легкая конструкция

    Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах

    Гарнитура для ПК

    Четкая передача звука, легкая конструкция

    Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах

    Четкая передача звука, легкая конструкция

    Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах

    Гарнитура для ПК

    Четкая передача звука, легкая конструкция

    Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой. Узнать обо всех преимуществах

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      Четкая передача звука, легкая конструкция

      • Полноразмерные

      Адаптер "2 в 1" для ПК и ноутбука

      Благодаря адаптеру "2 в 1" можно легко переключаться между ПК и ноутбуком.

      Микрофон устанавливается в оптимальное положение для передачи голоса

      Удобный регулируемый держатель гарантирует оптимальное положение микрофона для качественной передачи голоса.

      Встроенный элемент управления упрощает регулировку громкости

      Регулируйте уровень громкости напрямую, не изменяя настройки источника звука.

      Полноразмерные наушники для максимального комфорта, удобной посадки и шумоизоляции

      Полноразмерные наушники для максимального комфорта и удобной посадки. Такая конструкция также блокирует внешние шумы, обеспечивая качественное звучание.

      Превосходная конструкция для четкого, высококачественного воспроизведения звука

      40-мм излучатели обеспечивают четкое, высококачественное воспроизведение звука.

      Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками

      Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем

      • Звук

        Диапазон частот
        15 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Головка микрофона
        6 мм
        Чувствительность
        98 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип
        Динамический
        Чувствительность микрофона
        50–10 000 Гц, -42 дБ
        Тип магнита
        Ферритовый
        Микрофон и элементы управления
        Регулируемый подвесной микрофон и встроенное управление громкостью

      • Подключения

        Длина кабеля
        2 м
        Разъем
        2 x 3,5 мм
        Тип кабеля
        Медный

      • Габариты изделия

        высота
        19,5  см
        ширина
        17,5  см
        Глубина
        9,2  см
        Вес
        0,2  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        24,3  см
        ширина
        17,5  см
        Глубина
        9,5  см
        Вес брутто
        0,33  кг
        Вес нетто
        0,221  кг
        Вес упаковки
        0,109  кг
        EAN
        87 12581 43654 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        высота
        25  см
        ширина
        30,5  см
        Длина
        36,7  см
        Вес брутто
        2,41  кг
        Вес нетто
        1,326  кг
        Вес упаковки
        1,084  кг
        EAN
        87 12581 43655 1
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Аксессуары

        В комплекте
        Адаптер "2 в 1"

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