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Больше не доступен

Гарнитура для ПК

SHM1900/00

Четкая передача звука, легкая конструкция

Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой.

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Четкая передача звука, легкая конструкция

  • Полноразмерные

Адаптер "2 в 1" для ПК и ноутбука

Благодаря адаптеру "2 в 1" можно легко переключаться между ПК и ноутбуком.

Микрофон устанавливается в оптимальное положение для передачи голоса

Удобный регулируемый держатель гарантирует оптимальное положение микрофона для качественной передачи голоса.

Полноразмерные наушники для максимального комфорта, удобной посадки и шумоизоляции

Полноразмерные наушники для максимального комфорта и удобной посадки. Такая конструкция также блокирует внешние шумы, обеспечивая качественное звучание.

Технические характеристики

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