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Больше не доступен
SHM1900/00
Четкая передача звука, легкая конструкция
Philips SHM1900 — это легкая полноразмерная гарнитура для ПК с максимально комфортной посадкой.
Полноразмерные
Благодаря адаптеру "2 в 1" можно легко переключаться между ПК и ноутбуком.
Удобный регулируемый держатель гарантирует оптимальное положение микрофона для качественной передачи голоса.
Полноразмерные наушники для максимального комфорта и удобной посадки. Такая конструкция также блокирует внешние шумы, обеспечивая качественное звучание.
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