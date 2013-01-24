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Регулируемая гарнитура для ПК
Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Регулируемая гарнитура для ПК
Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.
Регулируемая гарнитура для ПК
Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Регулируемая гарнитура для ПК
Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.
Гарнитура для ПК
Цена магазина Philips
Итого:
Регулируемые амбушюры гарнитуры для ПК позволяют подчеркнуть свою индивидуальность с помощью накладок, соответствующих вашему стилю.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Эта гарнитура для ПК подходит для чистой и беспрерывной передачи голоса во время общение через Интернет, так как она снабжена высокочувствительным микрофоном для ясного восприятия голоса.
Неважно, любите ли вы носить наушники, или нет — уникальная конструкция наушников гарнитуры всегда позволит настроить их для более удобной посадки. Благодаря регулятору высоты гарнитуру можно носить более продолжительное время без ощущения дискомфорта.
Отключите свой голос или настройте громкость без необходимости обращаться к устройству-аудиоисточнику.
Дизайн
Звук
Подключения
Функции управления
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка