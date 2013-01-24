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    Гарнитура для ПК

    SHM7110/00
    Общая оценка / 5
    • Регулируемая гарнитура для ПК Регулируемая гарнитура для ПК Регулируемая гарнитура для ПК
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      Гарнитура для ПК

      SHM7110/00
      Общая оценка / 5

      Регулируемая гарнитура для ПК

      Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура для ПК

      Регулируемая гарнитура для ПК

      Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.

      Регулируемая гарнитура для ПК

      Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура для ПК

      Регулируемая гарнитура для ПК

      Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.

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        Гарнитура для ПК

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Регулируемая гарнитура для ПК

        Идеальное решение для ноутбука и настольного компьютера

        Регулируемые амбушюры

        Регулируемые амбушюры гарнитуры для ПК позволяют подчеркнуть свою индивидуальность с помощью накладок, соответствующих вашему стилю.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Высокочувствительный микрофон для четкого восприятия голоса

        Эта гарнитура для ПК подходит для чистой и беспрерывной передачи голоса во время общение через Интернет, так как она снабжена высокочувствительным микрофоном для ясного восприятия голоса.

        Настройте посадку под себя для удобства при длительном использовании

        Неважно, любите ли вы носить наушники, или нет — уникальная конструкция наушников гарнитуры всегда позволит настроить их для более удобной посадки. Благодаря регулятору высоты гарнитуру можно носить более продолжительное время без ощущения дискомфорта.

        Встроенная регулировка громкости

        Отключите свой голос или настройте громкость без необходимости обращаться к устройству-аудиоисточнику.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          Стиль ношения
          Оголовье

        • Звук

          Акустическая система
          Полуоткрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          18 —22 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          100 мВт
          Головка микрофона
          6 мм
          Чувствительность
          110 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Тип
          Динамический
          Чувствительность микрофона
          20-10 000 Гц, -40 дБ

        • Подключения

          Длина кабеля
          2 м
          Разъем
          2 x 3,5 мм
          Тип кабеля
          Медь

        • Функции управления

          Регулировка громкости
          Да
          Выключение звука
          Да

        • Габариты изделия

          Глубина
          6,8  см
          Высота
          19  см
          Вес
          0,113  кг
          Ширина
          16,5  см

        • Размеры упаковки

          Высота
          26,5  см
          Ширина
          20,5  см
          Глубина
          8,3  см
          Вес брутто
          0,241  кг
          Вес нетто
          0,113  кг
          Вес упаковки
          0,128  кг
          EAN
          87 12581 43963 7
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внутренняя упаковка

          Высота
          28,2  см
          Длина
          42  см
          Ширина
          26,5  см
          Вес брутто
          1,9  кг
          Вес нетто
          0,678  кг
          Вес упаковки
          1,222  кг
          EAN
          87 12581 43965 1
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Внешняя упаковка

          Высота
          61  см
          Длина
          55  см
          Ширина
          44,5  см
          Вес брутто
          10  кг
          Вес нетто
          2,712  кг
          Вес упаковки
          7,288  кг
          EAN
          87 12581 43964 4
          Количество потребительских упаковок
          24

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