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Больше не доступен
SHP1800/00
Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ
Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук.
Накладные
Серебристый
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Оголовье выполнено из легкого материала
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
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