Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук.