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Больше не доступен

Проводные наушники для ТВ

SHP1800/00

Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук.

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Наушники для телевизора

Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

  • Накладные

  • Серебристый

Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

Оголовье выполнено из легкого материала

Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

Технические характеристики

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