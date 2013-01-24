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    Проводные наушники для ТВ

    SHP1800/00
    Общая оценка / 5
    • Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ
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      Проводные наушники для ТВ

      SHP1800/00
      Общая оценка / 5

      Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

      Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Проводные наушники для ТВ

      Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

      Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах

      Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

      Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Проводные наушники для ТВ

      Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

      Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах

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        Проводные наушники для ТВ

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

        Наушники для телевизора

        • Накладные
        • Серебристый

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

        Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

        Оголовье выполнено из легкого материала

        Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

        Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

        Наушники, созданные специально для ТВ- и HiFi-оборудования

        Разработанные для индивидуального просмотра ТВ, эти наушники имеют более длинный кабель и собственный регулятор громкости, что позволяет находится на большем расстоянии от телевизора. Это также удобно при прослушивании на оборудовании HiFi.

        Идеальная длина для просмотра ТВ на расстоянии

        Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.

        Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости

        Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.

        Технические характеристики

        • Размеры упаковки

          ширина
          19,5  см
          высота
          22,4  см
          Глубина
          5,3  см
          Вес нетто
          0,11  кг
          Вес брутто
          0,21  кг
          Вес упаковки
          0,10  кг
          EAN
          87 10895 95701 4
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Длина
          69,5  см
          ширина
          39,5  см
          высота
          49  см
          Вес нетто
          5,28  кг
          Вес брутто
          12,5  кг
          Вес упаковки
          7,22  кг
          EAN
          87 10895 95703 8
          Количество потребительских упаковок
          48

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          37,5  см
          ширина
          16,5  см
          высота
          23  см
          Вес нетто
          0,66  кг
          Вес брутто
          1,432  кг
          Вес упаковки
          0,772  кг
          EAN
          87 10895 95702 1
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Звук

          Диафрагма
          Майларовый купол
          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          14 - 22 000  Гц
          Звуковая катушка
          медный
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          100  мВт
          Чувствительность
          100  дБ
          Диаметр излучателя
          30  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          6  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          медный

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5—6,3  миллиметра

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