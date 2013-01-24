Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Стереонаушники

    SHP2000/00
    Общая оценка / 5
    • Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка
      -{discount-value}

      Стереонаушники

      SHP2000/00
      Общая оценка / 5

      Непревзойденный комфорт и регулировка

      Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Стереонаушники

      Непревзойденный комфорт и регулировка

      Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

      Непревзойденный комфорт и регулировка

      Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Стереонаушники

      Непревзойденный комфорт и регулировка

      Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все tv-headphones

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Стереонаушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Непревзойденный комфорт и регулировка

        Для музыки, компьютера, ТВ

        • 40-мм излучатели, открытое оформление
        • Полноразмерные

        Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

        Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

        Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

        Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

        Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

        Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

        Оголовье выполнено из легкого материала

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Диапазон частот
          15 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          96  дБ
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра
          Диапазон частот
          10–23 000  Гц

        • Подключения

          Длина кабеля
          2  м
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5—6,3  миллиметра

        • Размеры упаковки

          Глубина
          10,9  см
          Вес брутто
          0,418  кг
          высота
          24,5  см
          Вес нетто
          0,226  кг
          Вес упаковки
          0,192  кг
          ширина
          19,7  см
          EAN
          87 10895 94585 1
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          12,76  кг
          высота
          47,4  см
          Длина
          69  см
          Вес нетто
          5,424  кг
          Вес упаковки
          7,336  кг
          ширина
          42,8  см
          EAN
          87 10895 95734 2
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          2,88  кг
          высота
          22,2  см
          Длина
          40,5  см
          Вес нетто
          2,51  кг
          Вес упаковки
          0,37  кг
          ширина
          33,3  см
          EAN
          87 10895 95733 5
          Количество потребительских упаковок
          6

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться