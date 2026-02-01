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Больше не доступен
SHP2000/10
Непревзойденный комфорт и регулировка
Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании
40-мм излучатели, открытое оформление
Полноразмерные
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
1
Отзыв
01/02/2026
Україна
Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять
Этот отзыв про SHP2000 Stereo Headphones
Дата пользования 2026-01-01
Этот отзыв про SHP2000 Stereo Headphones
Дата пользования 2026-01-01