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Больше не доступен

Проводные наушники

SHP2000/10

5

| (1) Отзыв

Непревзойденный комфорт и регулировка

Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании

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Для музыки, компьютера, ТВ

Непревзойденный комфорт и регулировка

  • 40-мм излучатели, открытое оформление

  • Полноразмерные

Полноразмерные чашки наушников блокирую внешние шумы

Мягкие амбушюры для длительного комфортного прослушивания

2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

4
3
2
1

01/02/2026

Україна

Україна

Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять

Этот отзыв про SHP2000 Stereo Headphones

Дата пользования 2026-01-01

Этот отзыв про SHP2000 Stereo Headphones

Дата пользования 2026-01-01

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