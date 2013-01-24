Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Проводные наушники

SHP2000/10
Общая оценка / 5
  • Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка
    -{discount-value}

    Проводные наушники

    SHP2000/10
    Общая оценка / 5

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

    Проводные наушники

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

    Проводные наушники

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все tv-headphones

      Непревзойденный комфорт и регулировка

      Для музыки, компьютера, ТВ

      • 40-мм излучатели, открытое оформление
      • Полноразмерные

      2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

      Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Диапазон частот
        10–23 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        96 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип магнита
        Ферритовый

      • Подключения

        Длина кабеля
        2 м
        Покрытие разъема
        Хромированное
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5-6,3 мм

      • Размеры упаковки

        Глубина
        10,7  см
        Вес брутто
        0,341  кг
        высота
        24,5  см
        Вес нетто
        0,23  кг
        Вес упаковки
        0,111  кг
        ширина
        19,5  см
        EAN
        69 23410 70684 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,39  кг
        высота
        24,7  см
        Длина
        34,5  см
        Вес нетто
        0,69  кг
        Вес упаковки
        0,7  кг
        ширина
        21,5  см
        EAN
        87 12581 58206 7
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Габариты изделия

        Глубина
        9,5  см
        высота
        19  см
        Вес
        0,23  кг
        ширина
        17,5  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться