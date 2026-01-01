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Больше не доступен
SHP2700/00
Мощное звучание
Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание
Чистые средние частоты
Мягкие вельветовые подушечки для уха и амбушюры эргономичной формы обеспечивают повышенное удобство при длительном прослушивании музыки.
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Это двусторонняя ушная накладка для прослушивания одним ухом
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