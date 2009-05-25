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Стереонаушники

SHP2700/00
Общая оценка / 5
  • Мощное звучание Мощное звучание Мощное звучание
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    Стереонаушники

    SHP2700/00
    Общая оценка / 5

    Мощное звучание

    Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стереонаушники

    Мощное звучание

    Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание Узнать обо всех преимуществах

    Мощное звучание

    Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стереонаушники

    Мощное звучание

    Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание Узнать обо всех преимуществах

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      Стереонаушники

      Стереонаушники

      Итого:

      Мощное звучание

      Для музыки, компьютера, MP3, CD

      • Чистые средние частоты

      Шнур длиной 3 м больше всего подходит для использования с гарнитурой

      Удобная длина шнура облегчает передвижение при использовании наушников.

      Слушайте, что происходит вокруг и музыку в наушниках в стиле DJ

      Это двусторонняя ушная накладка для прослушивания одним ухом

      Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

      Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

      Предельное удобство при ношении в течение многих часов прослушивания

      Мягкие вельветовые подушечки для уха и амбушюры эргономичной формы обеспечивают повышенное удобство при длительном прослушивании музыки.

      Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

      Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        18 - 28 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        1500  мВт
        Чувствительность
        104  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра

      • Подключения

        Подключение кабеля
        одностороннее
        Длина кабеля
        3  м
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5—6,3  миллиметра

      • Размеры упаковки

        Глубина
        11,4  см
        Вес брутто
        0.526  кг
        высота
        28,5  см
        Вес нетто
        0,265  кг
        Вес упаковки
        0,261  кг
        ширина
        20,5  см
        EAN
        87 10895 95741 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        16,6  кг
        высота
        58,3  см
        Длина
        73,8  см
        Вес нетто
        6,36  кг
        Вес упаковки
        10,24  кг
        ширина
        45  см
        EAN
        87 10895 95743 4
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        3,72  кг
        высота
        27,6  см
        Длина
        43  см
        Вес нетто
        3,16  кг
        Вес упаковки
        0,56  кг
        ширина
        35,8  см
        EAN
        87 10895 95742 7
        Количество потребительских упаковок
        6

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