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Больше не доступен

Стереонаушники

SHP2700/00

Мощное звучание

Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание

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Для музыки, компьютера, MP3, CD

Мощное звучание

  • Чистые средние частоты

Предельное удобство при ношении в течение многих часов прослушивания

Мягкие вельветовые подушечки для уха и амбушюры эргономичной формы обеспечивают повышенное удобство при длительном прослушивании музыки.

Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

Слушайте, что происходит вокруг и музыку в наушниках в стиле DJ

Это двусторонняя ушная накладка для прослушивания одним ухом

Технические характеристики

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