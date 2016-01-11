ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах
Спортивные наушники
Итого:
Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.
Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.
Разработано для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях тренировок.
13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Наушники ActionFit весят всего 4,69 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.
Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.
Дизайн
Звук
Подключения
Аксессуары
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия