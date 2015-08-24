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    ActionFit

    Спортивные наушники Bluetooth®

    SHQ8300LF/00
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    • Беспроводная конструкция и высокое качество работы Беспроводная конструкция и высокое качество работы Беспроводная конструкция и высокое качество работы
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      ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

      SHQ8300LF/00
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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивные наушники Bluetooth®

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        Итого:

        Беспроводная конструкция и высокое качество работы

        Посадку можно отрегулировать

        • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
        • Наушник-вкладыш
        Легкая конструкция (18 г) для максимального комфорта

        Легкая конструкция (18 г) для максимального комфорта

        Эти спортивные наушники ActionFit очень легкие (всего 18 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

        Простое подключение одним касанием с помощью NFC для удобного сопряжения Bluetooth®

        Простое подключение одним касанием с помощью NFC для удобного сопряжения Bluetooth®

        Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

        Превосходное звучание для эффективных результатов

        Превосходное звучание для эффективных результатов

        13,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

        MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

        MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

        С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.

        Открытое акустическое оформление обеспечивает безопасную работу

        Открытое акустическое оформление обеспечивает безопасную работу

        Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими, чтобы вы могли следить за происходящим вокруг, при этом прослушивая любимую музыку.

        Защита от влаги и пота на уровне IPX2 — идеально для тренировок

        Защита от влаги и пота на уровне IPX2 — идеально для тренировок

        Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти беспроводные спортивные наушники ActionFit Bluetooth изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота. Идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

        Два способа ношения: с фиксатором посадки С-образной формы или с креплением-крючком

        Два способа ношения: с фиксатором посадки С-образной формы или с креплением-крючком

        Какой бы способ ношения вы ни выбрали, наушники ActionFit обеспечивают надежную посадку, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Зажим с креплением-крючком создан для экстремального и профессионального спорта, а фиксатор посадки С-образной формы идеально подходит для выполнения обычных упражнений.

        Поддержка Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Поддержка Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Технология Bluetooth® обеспечивает свободу движений, избавляя от проводов.

        Магнитный кабельный зажим позволяет зафиксировать кабель

        Благодаря специально разработанному магнитному кабельному зажиму кабель будет надежно зафиксирован при любых обстоятельствах.

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          В комплекте
          Кабель USB
          Комплект для зарядки

        • Дизайн

          цвет
          Желтый лайм и белый

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Версия Bluetooth
          4,1

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов
          • Повторный набор последнего номера
          • удержание вызова
          • Переключение между разговором и музыкой
          Регулировка громкости
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Bремя воспроизведения музыки
          6,5*  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          150 ч*
          Время разговора
          7* ч

        • Звук

          Частотный диапазон
          15–22 000 Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Диаметр излучателя
          13,6 мм
          Чувствительность
          107  дБ
          Акустическая система
          Полузакрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Тип
          Динамический
          Улучшение звука
          • Эхоконтроль
          • Шумоподавление
          Звуковая катушка
          Медная

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 25970 70708 4
          Глубина
          4,2  см
          Вес брутто
          0,1265  кг
          высота
          17,5  см
          Вес нетто
          0,0633  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,0632  кг
          ширина
          9,5  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          0,4815  кг
          GTIN
          1 69 25970 70708 1
          высота
          13,3  см
          Длина
          19  см
          Вес нетто
          0,1899  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,2916  кг
          ширина
          14,1  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          4  см
          высота
          2  см
          Вес
          0,02325  кг
          ширина
          10  см

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