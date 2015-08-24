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Спортивные наушники Bluetooth®
Итого:
Эти спортивные наушники ActionFit очень легкие (всего 18 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
13,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.
С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.
Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими, чтобы вы могли следить за происходящим вокруг, при этом прослушивая любимую музыку.
Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти беспроводные спортивные наушники ActionFit Bluetooth изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота. Идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.
Какой бы способ ношения вы ни выбрали, наушники ActionFit обеспечивают надежную посадку, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Зажим с креплением-крючком создан для экстремального и профессионального спорта, а фиксатор посадки С-образной формы идеально подходит для выполнения обычных упражнений.
Технология Bluetooth® обеспечивает свободу движений, избавляя от проводов.
Благодаря специально разработанному магнитному кабельному зажиму кабель будет надежно зафиксирован при любых обстоятельствах.
Аксессуары
Дизайн
Подключения
Комфорт
Питание
Звук
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия
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