Беспроводная конструкция и высокое качество работы

Разработано специально для тренировок и активного отдыха. Беспроводные наушники Philips ActionFit SHQ8300 воспроизводят мощные басы и обеспечивают комфортную посадку, а их конструкция защищена от воздействия пота и дождя. Выберите один из двух вариантов ношения для максимального удобства.