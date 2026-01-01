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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники Bluetooth®

SHQ8300LF/00

Беспроводная конструкция и высокое качество работы

Разработано специально для тренировок и активного отдыха. Беспроводные наушники Philips ActionFit SHQ8300 воспроизводят мощные басы и обеспечивают комфортную посадку, а их конструкция защищена от воздействия пота и дождя. Выберите один из двух вариантов ношения для максимального удобства.

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Посадку можно отрегулировать

Беспроводная конструкция и высокое качество работы

  • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.

  • Наушник-вкладыш

Превосходное звучание для эффективных результатов

Превосходное звучание для эффективных результатов

13,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

Магнитный кабельный зажим позволяет зафиксировать кабель

Благодаря специально разработанному магнитному кабельному зажиму кабель будет надежно зафиксирован при любых обстоятельствах.

Простое подключение одним касанием с помощью NFC для удобного сопряжения Bluetooth®

Простое подключение одним касанием с помощью NFC для удобного сопряжения Bluetooth®

Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных