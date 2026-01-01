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Больше не доступен
SHQ8300LF/00
Беспроводная конструкция и высокое качество работы
Разработано специально для тренировок и активного отдыха. Беспроводные наушники Philips ActionFit SHQ8300 воспроизводят мощные басы и обеспечивают комфортную посадку, а их конструкция защищена от воздействия пота и дождя. Выберите один из двух вариантов ношения для максимального удобства.
13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
Наушник-вкладыш
13,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Благодаря специально разработанному магнитному кабельному зажиму кабель будет надежно зафиксирован при любых обстоятельствах.
Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
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