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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники Bluetooth®

SHQ8300PK/00

Беспроводная конструкция и высокое качество работы

Разработано специально для тренировок и активного отдыха. Беспроводные наушники Philips ActionFit SHQ8300 воспроизводят мощные басы и обеспечивают комфортную посадку, а их конструкция защищена от воздействия пота и дождя. Выберите один из двух вариантов ношения для максимального удобства.

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Посадку можно отрегулировать

Беспроводная конструкция и высокое качество работы

  • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.

  • Наушник-вкладыш

MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.

Два способа ношения: с фиксатором посадки С-образной формы или с креплением-крючком

Два способа ношения: с фиксатором посадки С-образной формы или с креплением-крючком

Какой бы способ ношения вы ни выбрали, наушники ActionFit обеспечивают надежную посадку, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Зажим с креплением-крючком создан для экстремального и профессионального спорта, а фиксатор посадки С-образной формы идеально подходит для выполнения обычных упражнений.

Защита от влаги и пота на уровне IPX2 — идеально для тренировок

Защита от влаги и пота на уровне IPX2 — идеально для тренировок

Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти беспроводные спортивные наушники ActionFit Bluetooth изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота. Идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных