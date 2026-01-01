КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография упаковки
  • Основное изображение
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография упаковки
  • Основное изображение

Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники Bluetooth®

SHQ8300WS/00

Беспроводная конструкция и высокое качество работы

Разработано специально для тренировок и активного отдыха. Беспроводные наушники Philips ActionFit SHQ8300 воспроизводят мощные басы и обеспечивают комфортную посадку, а их конструкция защищена от воздействия пота и дождя. Выберите один из двух вариантов ношения для максимального удобства.

Посмотреть все преимущества

Посадку можно отрегулировать

Беспроводная конструкция и высокое качество работы

  • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.

  • Наушник-вкладыш

Магнитный кабельный зажим позволяет зафиксировать кабель

Благодаря специально разработанному магнитному кабельному зажиму кабель будет надежно зафиксирован при любых обстоятельствах.

Поддержка Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Поддержка Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Технология Bluetooth® обеспечивает свободу движений, избавляя от проводов.

Легкая конструкция (18 г) для максимального комфорта

Легкая конструкция (18 г) для максимального комфорта

Эти спортивные наушники ActionFit очень легкие (всего 18 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных