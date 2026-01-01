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Больше не доступен
SHQ8300WS/00
Беспроводная конструкция и высокое качество работы
Разработано специально для тренировок и активного отдыха. Беспроводные наушники Philips ActionFit SHQ8300 воспроизводят мощные басы и обеспечивают комфортную посадку, а их конструкция защищена от воздействия пота и дождя. Выберите один из двух вариантов ношения для максимального удобства.
13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
Наушник-вкладыш
Благодаря специально разработанному магнитному кабельному зажиму кабель будет надежно зафиксирован при любых обстоятельствах.
Технология Bluetooth® обеспечивает свободу движений, избавляя от проводов.
Эти спортивные наушники ActionFit очень легкие (всего 18 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
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