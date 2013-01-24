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АС USB для ноутбука

SPA2210/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Стильный внешний вид и высокое качество звука! Стильный внешний вид и высокое качество звука! Стильный внешний вид и высокое качество звука!
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    АС USB для ноутбука

    SPA2210/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Стильный внешний вид и высокое качество звука!

    Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    АС USB для ноутбука

    Стильный внешний вид и высокое качество звука!

    Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах

    Стильный внешний вид и высокое качество звука!

    Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    АС USB для ноутбука

    Стильный внешний вид и высокое качество звука!

    Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах

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      Стильный внешний вид и высокое качество звука!

      • Питание через USB
      • Аудиовход
      Регулируемая длина кабеля

      Регулируемая длина кабеля

      Удобная система хранения помогает регулировать длину кабелей и хранить их в порядке, поэтому ваш рабочий стол всегда будет выглядеть аккуратно.

      Наслаждайтесь играми, музыкой, фильмами, просмотром видео в Интернете.

      Наслаждайтесь играми, музыкой, фильмами, просмотром видео в Интернете.

      Идеальный компаньон для вашего ноутбука и нетбука , который обеспечивает непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.

      Насыщенные басы

      Насыщенные басы

      Эта компьютерная акустическая система Philips обеспечивает отличное качество звучания с глубокими басами.

      Питание через USB-подключение

      Питание через USB-подключение

      Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.

      Экологичное изделие

      Экологичное изделие

      Продукт был сертифицирован Royal Philips Electronics и признан экологичным. Изделию присваивается символ Green, если отдельные показатели, определяющие устойчивость развития, по крайней мере на 10 % превышают показатели основных конкурирующих брендов (например, энергоэффективность, вес изделия, управление жизненным циклом изделия и пр.).

      Cовместимость с MAC и PC

      n/a (не применимо)

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        ширина
        17,4  см
        высота
        11  см
        Глубина
        12  см
        Вес
        0,53  кг

      • Звук

        Улучшение низких частот
        Усиление НЧ
        Регулятор громкости
        Аналоговый регулятор громкости

      • Громкоговорители

        Излучатели АС-сателлитов
        2"

      • Подключения

        Аудиовход для данных
        Стерео аудио (разъем 3,5 мм) 1x
        Длина кабеля
        1,5 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        USB
        Порт USB 2.0

      • Функции управления

        Индикатор питания
        Да
        Простота установки
        Подключение Plug & Play

      • Требования к системе

        Операционная система ПК
        Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista или последующие версии, MAC X или последующие версии
        USB
        Свободный порт USB

      • Содержимое упаковки

        Краткое руководство по установке
        Да
        Количество АС-сателлитов
        2

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 87 12581 49189 2
        Вес брутто
        2,95  кг
        высота
        22,5  см
        Длина
        24,1  см
        Вес нетто
        2,176  кг
        Количество потребительских упаковок
        4
        Вес упаковки
        0,774  кг
        ширина
        20,6  см

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        Глубина
        11,7  см
        EAN
        87 12581 49189 5
        Вес брутто
        0,7  кг
        высота
        10,7  см
        Вес нетто
        0,544  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Вес упаковки
        0,156  кг
        ширина
        20  см

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